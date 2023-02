El desgarrador descargo de Flor Moyano tras su denuncia contra Juan Martino: "Quiero volver a ser la que siempre fui"

Flor Moyano se quebró al hablar sobre su denuncia por abuso sexual contra Juan Martino e hizo una profunda reflexión.

Flor Moyano abrió su corazón y compartió una reflexión en sus redes sociales sobre el duro momento que atravesó con Juan Manuel Martino, su excompañero de El Hotel de los Famosos (El Trece), a quien denunció por haberla abusado sexualmente dentro del reality.

La primera vez que contó su historia, la influencer dijo que había tardado en hacerlo por miedo de ser juzgada y perjudicar su carrera. Finalmente, se animó a romper el silencio y denunciar a Martino ante la Justicia. Mientras transita este proceso, compartió una reflexión sobre su estado de salud mental actual.

"Hola a todos, ¿cómo están? Paso por acá para contarles que esta semana decidí arrancarla diferente, retomar mi mudanza, las cosas que me hacen feliz, y tomarme momentos para estar conmigo misma y con las personas que me nutren y hacen bien. Quiero volver a ser la Flor luminosa que siempre fui", comenzó Moyano en su descargo.

Sin embargo, explicó que es un proceso "pasito a pasito, escalón por escalón hasta que de a poco vaya floreciendo otra vez". Para esto, Flor destacó que le es muy importante hacer cosas que la hagan sentir bien, que la hagan sentir viva y que vayan "en sintonía" con el momento que está atravesando. "La verdad es que intento ponerle lo mejor a la situación, aunque todo el tiempo me encuentro con cosas que me hacen daño", enfatizó.

Historia subida por Flor Moyano a su cuenta de Instagram.

"Pero confío en que la vida pone a cada uno en su lugar. Estoy acá y digo: 'Pensar que este era mi sueño antes de entrar a la tele, tener mi departamento, mudarme, tener esa ilusión de empezar a armarlo... Y lo terminé dejando todo a la mitad, en pausa'", prosiguió. Por último, Moyano destacó que su objetivo actual es mantener "este cambio de energía, de actitud y ponerle una sonrisa a la vida" para transitar este momento de la mejor manera posible.

El abogado de Flor Moyano apuntó contra El Trece tras la denuncia de abuso contra Juan Martino

Roberto Castillo, el abogado de Flor Moyano, aseguró que la actriz se sintió traicionada por la producción de El Hotel de los Famosos por haber editado los clips en los que aparece con Juan Martino, dejando de lado aquellos que prueban las situaciones de abuso. “Ella lo sintió como una traición. El comportamiento de la productora es malo, actúa con indiferencia ante la denuncia de Florencia, acá hay una víctima que dice que sufrió varios abusos”, declaró el letrado, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En este sentido, el abogado opinó que "socialmente, lo que pasó el viernes fue una vergüenza". "Ellos se comprometieron con ella y le dijeron que no iban a tergiversar nada y eso no pasó. Los abogados de la productora dicen que están a disposición, pero no entregan los crudos”, concluyó Castillo, en referencia a los clips que probarían que Martino abusó de la actriz.



La Línea 144 brinda atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencias por motivos de género, las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.