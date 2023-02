Así echaban de El Hotel de los Famosos a Juan Martino tras la denuncia de Flor Moyano: tensión en El Trece

Juan Martino fue expulsado de El Hotel de los Famosos luego del episodio con Flor Moyano en el reality show de El Trece. El video.

La producción de El Hotel de los Famosos tomó la decisión de echar a Juan Martino, el participante del reality show de El Trece que actualmente tiene una denuncia por abuso sexual por parte de Flor Moyano por lo que ocurrió en la casa. Es por eso que reunieron a todos y les explicaron los motivos de lo sucedido.

Leandro "El Chino" Leunis, el conductor de El Hotel de los Famosos, se paró frente a los participantes y les reveló la postura que tuvieron frente a esta situación. "Estimados y estimadas, les pido que me presten atención porque tengo un anuncio para hacerles. Es un anuncio muy importante. Como se habrán dado cuenta, Juanma no está en el hotel", señaló.

Frente a la atenta y sorpresiva mirada de todos, "El Chino" continuó con su relato y resaltó: "Para nosotros, siempre, nuestro objetivo es cuidarlos a todos y que se sientan acompañados y a gusto durante el programa". Flor Moyano denunció a Juan Martino por abuso sexual y en este momento, se encuentra en plena etapa legal para dar continuidad con el proceso.

"Eso es muy importante para nosotros. Y por eso, resolvimos apartarlo de la competencia", soltó el conductor de El Hotel de los Famosos. Cuando Leunis los saludó para retirarse del lugar, los participantes del reality show de El Trece lo despidieron con un aplauso.

Flor Moyano se quebró al hablar sobre su denuncia contra Juan Martino: "Es una herida que no se cierra"

Flor Moyano habló sobre el duro momento personal que está atravesando tras su denuncia de abuso sexual contra Juan Martino, con quien compartió espacio de trabajo en El Hotel de los Famosos 2 (El Trece).

La joven declaró días atrás que había sido abusada sexualmente por su compañero en varias ocasiones dentro del reality. Además, agregó que la producción encubrió los hechos. Mientras la Justicia se encarga del tema, la actriz volvió a hablar sobre el tema y se quebró en llanto en plena nota.

Martino fue expulsado de El Hotel de los Famosos, pero el reality se sigue transmitiendo. "Me cuesta muchísimo ver el programa, porque me veo ahí expuesta y veo cómo fue paso a paso manipulándome y llevándome a un lugar de sometimiento. Me siento terriblemente mal, me da vergüenza verme, lo miro sola en mi cuarto para estar atenta y recordar más momentos", relató la influencer en diálogo con LAM (América TV). Y destacó que "es un momento muy difícil" y que "tener que revivir esas situaciones de abuso es muy duro". "Uno piensa que con el correr de los días se pasa, pero no, es una herida que no se cierra", reflexionó.

La actriz se quebró en llanto al contar que su madre y su hermano se enteraron de todo lo que había pasado cuando estaban los tres mirando LAM, ya que hasta el momento ni siquiera había logrado ponerlo en palabras. "Ese día fue durísimo, pero hoy me siento liberada de que pude contarlo. Yo no sabía qué hacer, porque también está en juego mi carrera y mi trabajo. Hoy me da vergüenza hasta subir una historia porque siento que me van a juzgar", confesó entre lágrimas.