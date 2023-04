El desgarrador descargo de Flor de la V por sus hijos: "Un peso"

La conductora abrió su corazón y reveló la gran culpa que tiene frente a su rol como mamá.

Flor de la V sorprendió en Intrusos al contar cuál es su "gran culpa" a la hora de criar a sus hijos. La conductora aprovechó el tema del día para hacer un fuerte descargo y aseguró que es "un peso" con el que carga todos los días.

Al aire en Intrusos, la conductora habló sobre su rol como madre y aseguró que muchas veces se plantea el no haberse "tomado una pausa" para dedicarle tiempo completo a sus hijos. Esta confesión se dio en el marco de la información que brindaron sobre Ulises Bueno: el cantante decidió alejarse de la música para enfocarse en su salud y en su lucha contra las adicciones.

"Cuando mis hijos nacieron me podría haber tomado la libertad de no trabajar. No lo hice por estar en el medio", reflexionó De la V bastante angustiada. Luego, añadió: "Y no sabés las veces que lloro por eso. Mucho. Muchísimo porque eran bebés".

Al borde de las lágrimas y bastante afectada por la situación y el recuerdo, Flor de la V aclaró que es un tema que la preocupa a diario. "Me emociono porque hoy lo llevo como un peso", sentenció.

Flor de la V enfureció y opinó con todo de Jey Mammón: "Michael Jackson"

Flor de la V opinó sobre el tratamiento de los medios a la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammón y fue lapidaria con el conductor de Telefe. La conductora de Intrusos fue la primera que le dio un lugar en la televisión al humorista, en su programa La Pelu del año 2012.

"Yo lo vi en televisión. Dicen 'es una persona muy talentosa'. ¿Y qué tiene que ver el talento con lo otro? ¿Qué tiene que ver la pera con la manzana? Pero hablan de que es una persona muy talentosa", comenzó su descargo la madre de Paul e Isabella Goycochea.

De la V criticó el descargo que hizo Jésica Cirio en el inicio de La Peña de Morfi y aseguró que para ella era necesario que nombrara a Jey Mammón. "Sí, Michael Jackson también era talentoso. Y sin embargo…", agregó la actriz de Los Roldán y comparó a Mammón con el cantante pop, quien tuvo una decena de denuncias por abuso infantil. Y cerró: "Hay que separar. Tiene que ver con el afecto, con esta imagen que construyó".