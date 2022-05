El desesperante momento que vivió Marcela Tinayre en los Martín Fierro: "Se le había caído"

La hija de Mirtha Legrand perdió un objeto de mucho valor en medio de la gala de los Martín Fierro. El modisto Benito Fernández reveló cómo fue el momento vivido por Marcela Tinayre.

Marcela Tinayre vivió un grave inconveniente en medio de la ceremonia de los Martín Fierro 2022, según relató el diseñador de moda Benito Fernández. La hija de Mirtha Legrand vivió un momento de desesperación tras haber perdido un objeto de mucho valor, que debió ponerse a buscar en plena gala.

"Yo siempre fui a acompañar a alguien y fue la primera vez que iba ternado. Me hice fotos con todos y lo que le pasó a Jesica Cirio me enteré a los pocos minutos", comenzó su descargo el modisto en diálogo con Flor Peña en LPA, la nueva apuesta de la actriz como conductora en América TV.

Fernández relató que fue a saludar a Mirtha Legrand y a su familia y cuando llegó a la mesa vio a Marcela en una difícil situación. "Estaba que se le había caído un broche de esmeraldas. Me dijo 'Benito, vení ayudame' y yo la aconsejé bien, porque estaba tan borracho que le dije: 'Mirá yo con el pedo que tengo se te va a perder seguro'", enunció el diseñador de moda y luego dejó en claro que la madre de Juana Viale logró encontrar el costoso broche.

Marcela Tinayre explicó cómo surgió su famoso audio viral

Tinayre estuvo como invitada en LAM y allí Ángel de Brito le preguntó de manera directa cómo fue que ese audio de WhatsApp que le envió a una de las productoras del programa de su madre se viralizó en todo el país. "A mí me molesta que me llamen de apuro. Me dio como fastidio por la forma en que me lo dijo. Ni siquiera me preguntó ‘¿podés salvarnos, Marce? Fue todo ‘ay, sí, te queremos invitar a la noche de Mirtha a ver si podés venir’", comenzó su descargo la conductora de televisión.

"Me pesó el rol de hija, entonces les dije ‘lo voy a hacer con la peor de las ondas. Ni me voy a vestir, ni me voy a maquillar’. Estaba enojada conmigo misma por haber aceptado", agregó la celebridad.

El audio original de Marcela Tinayre a Silvia Pesquera reza: "Mirá Silvia, voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas; bánquenme con la peor de las ondas. Voy a tomar mi auto el sábado a la mañana, me voy a ir tranquilita, díganme dónde voy. ¿Es el sábado o el domingo? No se qué día tengo que ir. Voy a ir así nomás. A mí no me pidan que esté peinada, maquillada ni nada, si hay alguien que lo haga, fenómeno".