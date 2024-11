El desesperante momento que vivió Juana Repetto por su hijo mayor: "Se le clavó"

Juana Repetto habló sobre lo que vivió su hijo Toribio.

Juana Repetto es una actriz argentina que desde hace tiempo no trabaja en televisión pero sí es muy activa en sus redes sociales, donde muestra parte de su día a día. Así fue que la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech compartió en una reciente historia de Instagram detalles sobre un accidente que vivó su hijo Toribio.

La artista siempre se refiere a los quehaceres que le implica su maternidad de dos niños en sus redes pero en su último relato debió contar el desesperante momento que vivieron por lo que le pasó al mayor de sus hijos. "Pasaron cosas. A Toro se le clavó una rama de orégano en la amígdala. Really", comenzó su descargo la actriz de teatro y TV.

"Hoy tenía un montón de cosas para contarles y mostrarles, pero... Toro se ve que comiendo pizza se le clavó en la amígdala un orégano. Él me decía 'mamá, me pincha acá'. Entonces, lo miré con la linterna del teléfono y tenía un pinche en la amígdala", continúa su relato Repetto, en alusión a lo que le pasó. Y aclaró: "Vinimos a que se lo saquen. Le dieron una anestesia local que le encantó. Una anestesia que parece que tiene un gusto a m... fatal. Y te duerme la lengua y todo para que cuando te metan la pinza no vomites".

El apoyo de Sofía Gala Castiglione a Juana Repetto

La actriz le dio ánimos a Repetto para que tomara la decisión de ser madre soltera de su primer hijo, según relató la propia Juana en Noche al Dente. "Yo estaba laburando con Sofía y nos veíamos bastante. Y ella tenía a Dante bastante chico y justo se acababa de separar del papá de su hijo. Ella estaba como muy bien y muy resuelta con su bebé", comentó Repetto en su descargo. Y sumó: "Ella me decía: ‘Hacelo, porque vos podés sola’. Y yo lo pensé y ella me expresó: ‘Dale, mandale’. Desde siempre. Este era el deseo más grande de mi vida y la decisión más correcta, sin dudas. Y ahora tengo a esas dos bellezas".

Juana Repetto junto a sus hijos.

El fuerte descargo de Juana Repetto en sus redes sociales

"Le juro que estoy agotada. Me está pasando de todo... Grace, que es la señora que trabajaba en casa nos abandonó directamente, nunca más volvió. Mi casa es un quilombo. Mi vida es un quilombo", comenzó Repetto en una de sus historias de Instagram. "Estoy agotada de lavar pantalones cagados. Estoy agotada de darle teta toda la noche. Se ve que todo esto del control de esfínteres le está moviendo algo, entonces está necesitando más apego, más teta y yo cada vez estoy con menos resto y más cansada. Yo le pongo la mejor porque quiero acompañarlo de la mejor manera, pero esta vez se me complicó un montón. Se me complicó a mí, no a él. Él va a tener su tiempo y ya lo va a hacer y no me preocupa cuánto tarde a querer y decidir hacer caca en el baño. Me preocupa por mí porque no doy hay más. Estoy totalmente colapsada".