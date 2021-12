El desesperante momento de Chano en Nueva York: "De esta no salgo más"

Chano Moreno Charpentier pasó por Los Mammones y contó algunas anécdotas imperdibles, como una que vivió en Nueva York hace unos años.

Chano Moreno Charpentier está atravesando un buen momento personal y así se lo vio en Los Mammones, donde charló de forma animada y distendida sobre los temas más variados. Entre las sorpresivas revelaciones del cantante se destacó una anécdota que el músico vivió en Nueva York con Esmeralda Mitre, con quien son muy amigos. Además, Chano también habló sobre otra de sus inesperadas amistades: Jorge Lanata.

El 2021 no fue nada sencillo para Chano Charpentier con crisis nerviosa, un disparo por parte de un policía bonaerense y tratamiento de adicciones incluidos, aunque también pudo disfrutar de brindar una serie de shows repletos en el Luna Park. Recuperado del balazo que sufrió en julio pasado y tras varios meses internado para tratar su adicción a las drogas, Chano pasó por Los Mammones y contó algunas anécdotas imperdibles, entre las que se destaca una que vivió en un viaje a Nueva York que hizo con Esmeralda Mitre, de quien es muy amigo.

"Nos hicimos amigos hace muchos años. Hasta hicimos un reality show", comenzó contando Chano sobre su amistad con una de las herederas de La Nación. Al escucharlo, Jey Mammón le preguntó si de ahí es que había salido el hit Carnavalintro. "Sí, pero es un fake. En realidad, yo ya lo tenía escrito. Ahí, lo actué", reconoció el cantante. Pero lo más increíble sobre ese reality que se filmó en parte en Nueva York fue lo que Chano contó a continuación.

"Nos pasó de todo. Un delirio, la compañía me pagó los pasajes. No me querían pagar los videoclips, pero me pagaron los pasajes de Esmeralda, mi psicólogo, mi psiquiatra José Capece y dos personas más que filmaban", siguió contando Chano, antes de agregar que se filmaban a diario en Nueva York, luego se editaba y al final del día se subía a Facebook. Lo más sorprendente sin embargo fue una revelación que dejó a todo el estudio de Los Mammones boquiabierto: "Fui en cana una noche en Nueva York y me dije 'de esta no vuelvo más'".

"Tuve un problema con un vecino porque estaba fumando en la habitación. Y me acuerdo que se lo oculté a todos. Me llevaron porque sonó una alarma de humo", explicó el cantante sobre la insólita situación que vivió en la ciudad estadounidense. Además, también reveló que se lo había ocultado a Esmeralda Mitre pero que se lo terminó contando, entre lágrimas.

Su amistad con Jorge Lanata

Otra relación inesperada de Chano Charpentier es con Jorge Lanata, de quien es bastante amigo. "Para muchos él es un tipo político, pero mi amistad con él radica en otra cosa. A él le gusta mucho el arte, la música, la escritura... es alguien que entrevistó a Jorge Luis Borges", reveló el cantante, que se hizo amigo del periodista gracias a Bárbara, su hija. Además de contar que el conductor lo invitó a pasar las fiestas a Punta del Este y de que lo ayudó mucho en su recuperación, Chano aseguró: "Le aburre la política".