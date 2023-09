El desconocido calvario de Andrea Ghidone tras ser operada por Lotocki: "Psicópata y enfermo"

Andrea Ghidone dio detalles sobre el mal momento que vivió a causa de las intervenciones del doctor Aníbal Lotocki.

Andrea Ghidone es una vedette, modelo, bailarina y actriz uruguaya, que, al igual que Silvina Luna, pasó por el quirófano de Aníbal Lotocki y su salud se vio arruinada para siempre. La artista de 45 años habló sobre la triste noticia del fallecimiento de Luna, que conmocionó a todo el mundo del espectáculo, y contó la experiencia similar que vivió con el cirujano años atrás, cuando fue a operarse por unas bolsas debajo de los ojos. Lo que pensó que iba a ser una intervención estética exitosa terminó siendo una grave infección que podría haberle costado la vida.

Andrea conversó en Socios del Espectáculo (El Trece) y contó detalles desconocidos sobre el mal momento de salud que vivió tras atenderse con el doctor. “Es durísimo, pero fue la única forma de pararlo. Creo que si no hubiéramos llegado a esta instancia, lamentablemente, el señor seguiría operando. Tuvimos que perder la vida de personas que queremos muchísimo, que sabemos que eran sanas y que empezaron a tener un montón de problemas después de que se les mintió”, se lamentó.

En este sentido, aseguró que tanto ella como todos los que se atendieron con Lotocki fueron "usados y engañados para el negocio de alguien que estaba jugando con la salud de las personas". Además, agregó que Lotocki ni siquiera atendía en un quirófano: "Yo llegué a Lotocki para una operación en los ojos, en las bolsas. No me imaginé que en esa casa no había un quirófano, sino una habitación donde vos improvisadamente operás”.

"Llegué a esa habitación estando dopada. Me trasladan y digo ‘¿qué es esto?, esto no está bien’. Esa fue la primera denuncia que yo hago, la primera situación irregular que yo siento. El quirófano no es un quirófano. Acá no se puede operar”, enfatizó. Por esta razón, sufrió una grave infección. “Tuve una infección porque obviamente el quirófano no existe. Que se te infecte es lo más barato que te puede salir”, sumó.

En cuanto a Lotocki y los abogados que lo protegen, agregó, furiosa: “Todos son unos cachivaches, unos impresentables. ¡Impresentables! Me da indignación. Si lo tuviera enfrente le diría que es un cararrota, psicópata, enfermo. Vamos a hacer todo lo posible para que termine preso. El único lugar donde se merece estar es detrás de las rejas”.

La autopsia de Silvina Luna: revelan de dónde venían los fuertes dolores que la actriz sufría

Fernando Burlando dialogó en Intrusos (América TV) y dio a conocer los resultados de la autopsia de Silvina Luna. Según explicó el abogado, ya se pudo extraer todo el material que fue inyectado por Lotocki, quien continúa en libertad hasta el día de hoy. "Sacaron mucho material, en glúteos, en las piernas, detrás de la rodilla también. Un material pesado y duro. Y, evidentemente, en el ciático tenía parte de este material que eran como piedras", precisó el letrado.

Esto explica los fuertes dolores que Luna sufría a diario. “Silvina se quejaba por un gran dolor de columna y en el ciático. Mucha gente sin aplicarse esto siente este dolor y ella asimilaba este dolor a su naturaleza, a su genética. Los dolores que tenía y padeció durante tantos años también fueron provocados por este tema”, concluyó.