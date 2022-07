El descargo de Nicolás Cabré tras el hackeo que sufrió en Instagram: "Una locura"

Nicolás Cabré volvió a Instagram tras haber sido hackeado y publicó un potente descargo: qué fue lo que pasó.

Nicolás Cabré reapareció en Instagram e hizo un fuerte descargo tras el hackeo que sufrió. Una semana después de lo ocurrido, el actor se creó un nuevo perfil y se filmó a sí mismo para que sus seguidores se quedaran tranquilos de que esta vez era él.

Todo comenzó cuando Cabré les pidió a sus seguidores que denunciaran a una cuenta falsa que se hacía pasar por él y recomendaba productos y servicios bajo su identidad. Horas después, esta cuenta falsa le hackeó su cuenta real a modo de venganza y la eliminó. El viernes 29 de junio de 2022, el actor se creó una nueva cuenta, @nicolascabre80.

"Buenas. Me aconsejaron que les haga un video así queda clarísimo que yo soy yo. Una locura. No sé qué fue lo que pasó, la hackearon, la borraron... qué se yo. Imagínense que yo estoy tratando de entender y lo único que entiendo es que hay gente que tiene demasiado tiempo libre", comenzó Cabré en su descargo.

Y procedió a darles las gracias a sus seguidores por el apoyo que le mandaron durante estos días y les prometió contenido. "Aprovecho para decirles gracias por la buena onda. Intentaré mostrarles de mi vida, entrenamientos, cositas de mis días. No todo, jaja, pero intentaré mostrando algunas cosas que ojalá les sean útiles en ocasiones. Ojalá”, concluyó el actor. “Les mando un beso, gracias por la buena onda y esperemos que este arranque sea el definitivo”, se despidió.

Nicolás Cabré tomó una drástica decisión por su salud

Recientemente, Cabré implementó un gran cambio en su vida: empezó a correr y dejó el cigarrillo, uno de los vicios más difíciles de dejar. "Dejé de fumar porque tenía que dejar de fumar. Sabía que ya estaba de más. Cuando arranqué en el mundo del running tenía un desconocimiento absoluto", relató en diálogo con La Nación.

Y explicó que esta decisión fue motivada por su hija Rufina, de 9 años, que comparte con "La China" Suárez. "Fui padre y me di cuenta de que tenía que empezar a hacer ciertas cosas, porque lo único que quiero es estar más tiempo con ella y lo primero era eso: dejar de fumar", admitió.

Y explicó que hacer deporte le significó un antes y un después por lo bien que le hace mentalmente, además de las personas que conoció gracias a esto. "Fui a un gimnasio y vi que un par salían a correr afuera. Arranqué y descubrí un mundo que me da mucha alegría, que me hace bien. Me hice amigos a los cuales hoy necesito", cerró.