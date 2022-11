El delicado estado de salud de Alfa, de Gran Hermano: "Sufrió"

El hermano de Walter "Alfa" Santiago, de Gran Hermano, reveló detalles desconocidos sobre su estado de salud.

Sergio, el hermano de Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano, brindó detalles desconocidos sobre su hermano, como el hecho de que en 2021 sufrió una operación debido a una enfermedad que podría haber terminado con su vida.

De acuerdo con el relato de Sergio, el participante de Gran Hermano pasó un delicado momento de salud un año atrás, cuando los médicos detectaron que algo no estaba bien y lo operaron de urgencia.

"Yo me preocupo por él. El año pasado tuvo una operación, yo lo acompañé, estuve con él todo el tiempo", contó Sergio durante una entrevista con LAM (América TV). Aunque no dijo cuál fue la enfermedad que le habían diagnosticado a su hermano, Sergio dio a entender que se trataba de un tumor que "no sabía si era algo maligno o no".

"Sufrió mucho. Después cuando vio que lo operaron y que fue todo bien, quedó re tranqui siguió con su vida", concluyó el entrevistado. Afortunadamente, "Alfa" tuvo una pronta recuperación y al año siguiente pudo continuar con su ritmo de vida, lo cual le permitió entrar a la casa.

La palabra de Sergio, el hermano de "Alfa", sobre los romances de su hermano

En aquella misma entrevista, Sergio aseguró que su hermano "es un cholulo", que siempre disfrutó estar rodeado de figuras públicas y que entró a la casa con el sueño de volverse famoso. Desde que entró al reality, "Alfa" fue vinculado con diferentes mujeres de la farándula, como Soledad Aquino, Georgina Barbarossa y María Valenzuela.

"Hablé con María Valenzuela y le pregunté. Me dijo que no fue novia, pero salió a tomar un café, a una cena y además a un recital de Ringo Starr que fue cerca del Rosedal", contó la panelista Maite Peñoñori. "Y le envió un ramo de rosas. No sé si fue pareja o novia, estaba con él, no creo que haya sido pareja o novia", agregó el hermano de "Alfa".

"Si vos buscás, tiene fotos con todo el mundo. Cada vez que fallece una persona conocida, él sube la foto abrazado. Es lo que le gusta y le hace feliz. Tiene fotos con Carlitos Balá, con Menem, con todo el mundo", relató Sergio. En cuanto a las acusaciones que Walter recibió dentro de la casa por supuestos tratos violentos hacia sus compañeros, su hermano aseguró: "No es violento. Estar ahí te debe saltar la térmica, más a mi hermano, que tiene 60 años, estando ahí con todos los pibes. Él lo que quería era ser famoso, lo disfruta".