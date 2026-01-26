El reclamo de Wanda Nara a Maxi López y L-Gante.

Maxi López y L-Gante, dos de las exparejas más mediáticas de Wanda Nara, se vieron las caras este último lunes 26 de enero a la mañana en Olga. El artista fue invitado a Sería Increible, ciclo del que está formando parte el exfutbolista durante el verano, luego del acercamiento que tuvo al público por su participación en MasterChef Celebrity.

En el estudio, ambos hablaron de la conductora del reality y, en determinado momento, desde la producción se contactaron con ella. En una de sus primeras declaraciones, decidió lanzarle una contundente indirecta a sus amores del pasado, con quienes mantiene un buen vínculo al día de hoy.

Wanda Nara es actualmente la conductora de MasterChef Celebrity.

¿Qué le dijo Wanda Nara a Maxi López y L-Gante?

"¿Estamos en presencia de tus ex favoritos?", preguntó Nati Jota, sin sospechar que a raíz de ello llegaría una de las declaraciones más contundentes del programa: "Estás en presencia de dos que entre ambos me habrán cagado con media Argentina". Luego de que todos los presentes rieran, el cantante de cumbia 420 optó por simplemente decirle que era una "reina", mientras que el flamante papá de Lando no se hizo cargo del señalamiento y bromeó haciendo un paralelismo con el famoso "yo no" de Ramón Díaz.

En otro pasaje de la charla, Wanda mencionó que entre ellos tenían en común ser "el amor de la vida de ambos", algo que según ella "los marcó para siempre", además de que "quedaron un poco despechados, pero después se les pasó y ahora podemos tener esta amistad". Ante eso, el cantante le pateó la pelota a Mauro Icardi se forma solapada: "Si nosotros somos los despechados, ¿qué queda para los demás?".