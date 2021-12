El conmovedor final de Jey Mammón en América TV: "Es triste"

¡Sorpresivo adiós! Jey Mammón realizó un triste anuncio en Los Mammones y se despidió de América TV. El triste y conmovedor descargo del conductor.

Jey Mammón se encuentra en una situación muy particular. El conductor tuvo un gran 2021, con niveles de rating sumamente buenos que pusieron en lo alto a América TV, que intenta darle pelea a los dos canales más fuertes de la TV argentina: El Trece y Telefe. Sin embargo, y curiosamente, en las últimas horas anunció su sorpresivo adiós del exitoso programa con un fuerte descargo.

A través de su cuenta de Instagram, Jey decidió compartir una publicación en la que manifestó sus emociones tras su salida de América TV: "Hoy es la despedida de Los Mammones y es obvio que no voy a ser claro en absoluto porque voy a estar nervioso, ansioso, triste, orgulloso, agradecido y todo eso mezclado".

Luego, y en referencia a la escena que publicó, el presentador indicó: "Encontré este video del primer programa con la madrina Natalia Oreiro, que grafica mis sentimientos". En tanto, se mostró agradecido por el equipo de trabajo que lo acompañó a lo largo del año: "Estoy orgulloso de haber recorrido este camino con José Núñez, un amigo y un capitán de lujo con una compañera hermosa y un equipo que voy a extrañar muchísimo".

Jey Mammón se va de América TV.

"Gabriel Schultz, ¡te veo bien! Silvina Escudero, Lula Rosenthal, Sonia Savinell, Ruso Alpovich y toda la técnica, son unos hermosos una familia. Los llevo en el corazón", agregó Jey Mammón. Y también ponderó a las autoridades del canal: "Gracias Jotax Digital, Noel Vila y América TV por la oportunidad de jugar y crecer. Eternamente agradecido. Y a toda la gente que lindo fue hacernos compañia en estos tiempos tan difíciles los quiero mucho".

Finalmente, y con un mensaje en el que hizo referencia acerca de su decisión de salir de América TV, Jey Mammón sostuvo: "Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte y después perderte".

Por qué hay rumores de que puede peligrar el pase de Jey Mammón a Telefe

Pese a que Jey Mammón está cerca de pasar a Telefe, Marina Calabró reveló en Lanata sin filtro (Radio Mitre, AM 790): “Hablando con Telefe, me dicen que lo primero que ocurrió es que hubo un llamado de una alta autoridad de América TV, que no me precisaron quién es, a un ejecutivo de Telefe sobre esta versión".

Con respecto a la información que le aportaron, la periodista y politóloga de 47 años amplió: "Voy a leer textual lo que me dijo: ‘Nosotros adscribimos a las buenas prácticas de la industria. No robamos figuras porque sabemos que eso encarece los costos de producción, ni tampoco vamos por el robo de auspiciantes’”.

Además, Marina Calabró especuló con que Juan Martín Rago "pudo haber sido tentado por un productor independiente con vínculos con Telefe o por alguien del canal, pero ningún decisor. Del entorno de Jey, le habrían dicho que el 31 de diciembre queda libre... El problema de esto es que el contrato de Jey Mammón tiene una cláusula a favor de América”.

Al mismo tiempo, la presentadora destacó que desde la señal de Viacom le aseguraron que efectivamente “les interesa la contratación” del comediante, aunque su deseo es que primero termine su vínculo con América. “La ganancia que obtenemos es mínima frente al costo de robar a una figura de la industria”, explicó la fuente de la comunicadora.