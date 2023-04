El comentario que nadie esperaba de Toto Kirzner sobre Adrián Suar: "No me genera"

Toto Kirzner decidió compartir cómo es trabajar junto a su padre, Adrián Suar, en una obra de teatro, y brindó un curioso testimonio.

Toto Kirzner hizo un comentario que nadie esperaba sobre su padre. El actor se animó a explicar en detalle cómo es trabajar con Adrián Suar, famoso gerente de programación de El Trece con el que debe lidiar en Votemos, la exitosa obra de teatro de la que forma parte.

En una charla a corazón abierto, el hijo de Suar y Araceli González marcó que ya no le "genera presión" trabajar junto a su padre. "A esta altura, no", señaló. "Soy muy joven, pero arranqué hace rato y ya hoy en día es un productor más", agregó Toto, en diálogo con Gente, donde dio a entender que pudo superar las presiones.

En tanto, el joven de 25 años indicó que su padre, quien se desempeña como el productor de la mencionada obra, le da "confianza y tranquilidad" para actuar. "Me preguntaba si me gustaría trabajar con él, naturalmente, y yo accedí", comentó, en referencia a cómo se integró a la producción.

Adrián Suar sumó a su hijo Toto Kirzner en la obra de teatro "Votemos".

De qué trata la obra de teatro "Votemos", de Adrián Suar

Según destacó Toto Kirzner, la obra de teatro Votemos es una comedia. "El humor es el peaje para que podamos tratar ciertos temas. Si no es muy cruda la obra: ¡estás hablando de la salud mental de alguien!". Y añadió: "Es tipo Esperando la carroza. Tiene un código bruto, exacerbado, cómico y medio gritón que al mismo tiempo habla de algo duro".

La charla que Toto Kirzner tuvo con Adrián Suar antes de trabajar en "Votemos"

El joven actor comentó cómo fue que su padre le propuso trabajar en la obra de teatro que tiene lugar en el Teatro Metropolitan, ubicado en Av. Corrientes 1343. "Me llegó está propuesta de mi progenitor. Mi viejo se reunió conmigo y me dijo 'me gustaría trabajar con vos este año. ¿A vos te coparía? ¿Querés?', y le contesté: 'Si boludo, obvio'", relató Toto.

"Son experiencias que cuando sea muy adulto y él ya no esté voy a decir 'bueno, con mi viejo en la vida hice estas cosas y me gustó'", finalizó el hijo de Suar y Araceli.

Actor de ATAV 2 ventiló cómo es trabaja con Adrián Suar en El Trece

Uno de los actores de más importancia dentro de ATAV 2 se pronunció sobre las críticas a la tira y habló de su trabajo con Adrián Suar. El artista fue tajante en sus palabras y dio a conocer detalles sobre el comportamiento del productor y gerente de El Trece en relación a la novela.

"Lo que quieren es pegarle a (Adrián) Suar, y en ese deporte por ver caer a alguien los haters se vuelven más frondosos, pero les recuerdo que el boomerang siempre pega la vuelta", comenzó su descargo el actor Juan Gil Navarro, quien interpretra a un productor teatral de los 80 en la tira cuya pareja principal está compuesta por los personajes de Toni Gelabert y Renato Quattordio.

El actor de tiras como 100 días para enamorarse y Vidas Robadas no dudó en defender al proyecto del que participa y a Suar, tras las críticas. "Veo lo que escriben, veo como salen a pegarle a la ficción nacional con un hacha, por deporte, sin tener una mínima idea de lo que es hacer 120 capítulos de una serie de época con una narrativa elíptica vinculada a personajes muy instalados y queridos de la primera temporada. Es esto o nada. Producir acá es muy caro, riesgoso y complicado. Para la gente que viene a invertir acá y elige producir y apostar", señaló.

"Es más fácil decir que todo es malísimo acá cuando un capítulo afuera sale más de un millón de dólares, y acá es el 20%. Hablan sin saber nada, sin haber hecho jamás 20 o 30 escenas por día. Tengo ganas de que vengan a hacer un tour. Por lo pronto les diría que es una crítica injusta porque siempre es más fácil disparar contra lo que no se conoce porque es polémico, garpa y es deportivo", concluyó Gil Navarro en diálogo con el ciclo de radio Por si las moscas en La Once Diez.