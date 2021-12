El comentario íntimo de Jujuy Jiménez que molestó a Paoloski: "No lo digas acá"

Una pregunta de Germán Paoloski desató una picante respuesta de Sofía Jujuy Jiménez, quien atinó a reírse ante la situación generada.

Invitada a No es tan tarde, programa conducido por Germán Paoloski en Telefe, Sofía Jujuy Jiménez habló de su nuevo novio y lanzó un comentario picante que no fue bien recibido del otro lado. "No lo digas acá", la cortó Paoloski, ante la revelación inesperada de la modelo.

Todo comenzó cuando Sofía comentó que Bautista Bello, su novio, era adiestrador de caballos. "Bauti no se considera polista. Él se encarga de trabajar a los caballos, los entrena. Es el mejor en lo que hace. Igual, Bauti juega muy bien al polo", señaló la ex del Pelado López. Ante esto, el conductor presentó un video de la pareja andando a caballo y preguntó: "¿Te está enseñando a cabalgar?".

"Sí. Yo alguna vez en mi vida monté, pero él es capo en eso y va a la técnica en eso. Me decía 'los pies para abajo, los talones en punta, cerrá las rodillas y juntalas fuerte. Hacé como que estás cog...'. Y yo '¡¿cómo?!'. Literal, era una de las instrucciones", aseveró Sofía, mientras Paoloski no podía dar crédito a lo que estaba escuchando.

Con humor pero tajante, el conductor retrucó: "Pero no lo digas acá, querida. ¡Qué fuerte fue! ¿No? Decí que es la medianoche. Es un canal familiar este". El intercambio terminó con risas y con un pedido de disculpas de parte de la modelo, avergonzada por la situación.

Jujuy Jiménez reveló intimidades de su ex, el Pelado López: "Así durante cinco años"

Nuevamente enamorada, esta vez del polista Bautista Bello, Sofía Jujuy Jiménez decidió no echarse atrás ni darle la espalda a su intenso romance con su expareja, el conductor y excronista de CQC Guillermo "El Pelado" López. En medio de una entrevista, la modelo lo mandó al frente al hablar de cómo era la dinámica diaria de su relación.

La modelo se sometió al "cuestionario intragable" en su visita a Flor de Equipo (Telefe), magazine conducido por Florencia Peña, y reveló detalles inéditos de cómo era su noviazgo con el conductor puertas para adentro. "Trabajábamos de lunes a viernes, mucho, y llegaba el fin de semana y era quedarse a ver series. Así durante cinco años, de los 22 a los 27. Pero bueno, cuando estás tan enamorada te dejás llevar por el momento", reveló tras declarar que por salir con alguien "mayor" había perdido "la joda".

Con picardía, aprovechó para establecer una diferenciación entre su relación anterior y la actual: "Ahora me puse al día, igual tampoco es que soy re jodona. Sí me gusta mucho divertirme pero en ese momento era como muy casera. Me gusta pensar las relaciones y los vínculos como momentos de la vida y en ese momento pintó esa; lo celebro y no me arrepiento, ya está".