El comentario discriminatorio de Alfa sobre La Tora en Gran Hermano: "Es más morocha que un chorizo"

Walter "Alfa" apuntó contra "La Tora" en Gran Hermano y lanzó un comentario que desató una polémica.

Walter "Alfa", participante de Gran Hermano, hizo un polémico comentario sobre Lucila "La Tora", otra de las integrantes de la casa. Mientras muchos usuarios se rieron y se lo festejaron, otros no se le dejaron pasar y lo acusaron de racista.

Todo comenzó cuando el hombre de 60 años se quejó con "La Tora" por la mala organización que hizo con respecto al almuerzo, luego de que lo dejara sin comer chorizo. Inmediatamente, Lucila se defendió a los gritos, como lo ha hecho en varias ocasiones anteriores, y se armó un escándalo en la casa.

Resulta que "Alfa" había pedido que cocinen seis chorizos, pero 'La Tora' cometió un error e hicieron cinco. "Está enojado con un chorizo. Hay salchicha parrillera, también", le sugirió la participante. "¿Y por qué? Comé vos la salchicha parrillera", le respondió "Alfa", visiblemente enojado. Más tarde, se fue a su habitación a descargarse con sus compañeros.

"No estoy enojado. Acá ves la envidia, los celos, la mierda de la gente. Hoy a la mañana estuve amasando pan para todos dos horas, cuando me preguntan, digo que yo el chorizo lo quiero a la plancha. Y sale esta piba, 'La Tora', a los gritos, y me dice: 'Vos no comés chorizo, boludo. Comete la salchicha'", le contó Walter a Marcos.

"¿Pero quién sos? ¿'La Tora', de qué? ¿Gringa de qué? Si es más morocha que un chorizo", lanzó "Alfa". "Vamos… Pero sí, hermano. ¿Gringa de dónde? Rubia teñida, ¿vas a gritarme a mí?", agregó furioso. "Tranquilo, primo, tranquilo", le respondió Marcos, intentando disimular su risa.

El otro comentario de Alfa que generó molestia en las redes sociales

Si bien "Alfa" es uno de los preferidos por el público, anteriormente también había hecho un polémico comentario sobre Coti. Todo comenzó cuando el hombre empezó a hablar con un tono alto de voz a la mañana. "Es muy temprano para que estén hablando. Yo sé que vos te levantás a las 6 de la mañana, pero ¿no te parece muy temprano para hablar?", le dijo la joven.

"Habló todo el mundo, la concha del mono, y te molesta que hable yo", le contestó "Alfa". Coti se mantuvo firme en su postura y le respondió: "¡Porque vos no te callás un ratito!". A Walter le causó tanta gracia su acento correntino que no pudo evitar decirle: "¿Por qué no te callás vos, paraguaya?". Esto último hizo explotar de furia a Coti, quien le pidió a los gritos: "Dejá de joder con eso de la paraguaya, por favor te pido, eh".