Christophe Krywonis dio positivo de COVID-19.

"Le mandamos un beso grande a Christophe, el cocinero, que pronto va a trabajar con nosotros en El Trece porque acaba de dar positivo en covid-19", anunció Ángel de Brito en su programa sobre la salud de Christophe Krywonis, exjurado de MasterChef y aseguró que se encuentra bien de salud más allá del coronavirus. "Tenía un poco de fiebre, 38 grados, pero ya se siente bien, está activo y armando recetas para el programa de Mariana Fabbiani", agregó.

El chef francés debutará en las próximas semanas en el nuevo programa de Fabbiani en el canal que dirige Adrián Suar. "Tiempo de oficializar las cosas. Hace pocos días de una manera acorde a la situación, me inventé un escritorio antes de salir de vacaciones para formalizar mi presencia en el nuevo programa de @MandarinaTVok con Mariana Fabbiani en @eltreceoficial. Mi alegría es acorde al desafío", anunció en sus redes sociales a principios de febrero.

¿Por qué se fue Christophe de MasterChef?

Cabe recordar que en 2020 se negó a volver al jurado de MasterChef Celebrity. “Lo que pasó, para despejar dudas, es que no llegamos a un acuerdo. Y no hablo de la cuestión económica. Para nada. En cuanto al dinero habíamos llegado a un acuerdo. Pero hubo otras cosas que no vienen al caso mencionar que trabaron todo. Así fue", explicó en su momento y contó que tenía muchos proyectos gastronómicos a futuro, como abrir una cadena de rotiserías, razón por la que no tenía tiempo para la televisión.

Además, en una entrevista con Implacables reveló que Germán Martitegui se enojó por su decisión. "Hablé con German, que se enojó un poquito cuando se enteró que no iba a ir, pero por esa amistad que tenemos también", dijo y habló de su relación con Donato De Santis: "Donato es el cavaliero, el amigo. Siempre que voy a comer a su restaurante feliz porque se come muy rico, tengo una relación muy buena con él, con su esposa y sus hijas. Es una gran persona en mi vida".

Pero al parecer, con el paso de los meses el cocinero pudo organizar su vida profesional para regresar a la pantalla chica. Si bien no se conoce cómo será el nuevo ciclo de Fabbiani, se rumorea que tendrá lugar de lunes a viernes de 11 a 13, para competir con Flor de equipo, el programa que conduce Florencia Peña en Telefe, y la cocina tendrá un lugar destacado. Por otra parte, este año regresa Bake Off al canal de las pelotas y al ser una figura de la competencia, el chef no podrá formar parte del jurado.