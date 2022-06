El Chanchi Estévez cerca de la eliminación en El Hotel de los Famosos: "Es una vergüenza"

Una de las autoridades del reality habló sobre el desempeño del futbolista dentro del programa y lo aniquiló.

"El Chanchi" Estévez estuvo muy cerca de la eliminación en El Hotel de los Famosos y todo se debió a una actitud que disgustó a una de las autoridades. Como uno de los líderes de "La Familia", el futbolista supo avanzar dentro del certamen y sortear gran cantidad de obstáculos, tanto que incluso se posicionó como uno de los finalistas. Sin embargo, hace algunas semanas atrás estuvo al borde de la eliminación.

La situación se conoció por Gabriel Oliveri, el gerente del Hotel, que brindó una entrevista con Intrusos. El mediático es el encargado de controlar que los huéspedes cumplan con sus actividades y que las instalaciones se mantengan en orden, pero también tiene que poner límites. En este contexto, Oliveri confesó que en una situación que lo desbordó llegó a solicitar la eliminación de "El Chanchi" Estévez.

"Pasó un límite total", confesó Gabriel Oliveri en diálogo con el programa de América TV. El gerente del Hotel hacía referencia a "la huevada" que lideró Estévez dentro del programa y que impactó directamente contra él, ya que el futbolista arrojó los huevos con la intención de golpear a Gabriel. "Pampita, 'El Chino' Leunis y yo, como los otros participantes, estamos fuera de eso. Está mal, primero porque es comida y no hay que tirarla", expresó el gerente.

"Y segundo, es un hecho de violencia, yo uso lentes. Lo único que rescato de bueno es que la ropa no se me manchó nada y el pelo me quedó más brillante", continuó Oliveri y enfatizó: "Fue una situación que en la vida, a una persona que hace eso, directamente está echada". "Es un falta de respeto, pero es un reality. Yo podría haber dicho 'eso no lo pongan'”, reflexionó.

"Lo primero que dije fue ‘hay que echarlo’ y después por cuestiones del reality… Yo me quedé recaliente, vos Florencia me conocés. Dije ‘ya hay que rajarlo’. Es una vergüenza y nunca me pasó en mi vida laboral", sentenció Gabriel Oliveri contundente sobre la detestable actitud de Estévez.

El Chanchi Estévez experimentó hechos paranormales en El Hotel de los Famosos

"El Chanchi" Estévez hizo una estremecedora revelación al aire de El Hotel de los Famosos. Luego de varios meses instalado en las locaciones del lujoso establecimiento, el exfutbolista confesó que había presenciado hechos bastante aterradores y que, incluso, otra compañera había sido testigo del encuentro paranormal que vivió.

La confesión de Estévez surgió cuando Pampita se acercó a hablar con los integrantes del grupo de huéspedes, quienes debían enfrentar el desafío correspondiente para definir quién ganaba la noche en la suite y quién se convertía en el nuevo sentenciado. Antes de que los participantes iniciaran este juego, la modelo quiso saber cómo vivían su día a día dentro de las instalaciones del Hotel.

"¿Alguno tuvo alguna experiencia sobrenatural, alguna señal?", indagó Pampita y rápidamente "El Chanchi" tomó la palabra. "No sé si fue una señal, pero me pasó que justo estaba Lissa (Vera) en la cama siguiente y vi que pasó alguien. Fue raro, como un viento para el baño. Me levanté y ella también se levantó, pero cuando miramos para las camas estaban todos durmiendo", confesó. Ante la mirada atónita de sus compañeros, el futbolista remató su anécdota: "Entonces le pregunté si ella también había visto eso y me dijo que sí. Había alguien en el baño".