El cara a cara de Alfa con Camila que casi termina de la peor manera: "Te quemo"

Walter "Alfa" Santiago protagonizó una fuerte escena con Camila en la casa de Gran Hermano. El hombre de 60 años tuvo un particular gesto hacia la joven, quien le respondió con una dura advertencia.

Walter "Alfa" Santiago y Camila tuvieron un fuerte cara a cara que casi termina de la peor manera en Gran Hermano. Durante la transmisión de Pluto TV del pasado miércoles 28 de diciembre, el hombre de 60 años la apuró y le puso la cara cerca, por lo que la joven reaccionó de manera picante.

El hecho sucedió en el patio de la casa de GH. En una charla, "Alfa" le preguntó: "¿Vos mojaste toda la ropa que estaba allá arriba? ¿Vos mojaste la ropa?". Y Camila le indicó: "No. No no me echen la culpa de la ropa porque te lo juro". Luego, el experimentado participante se le acercó lentamente y se pegó a su frente.

"¿Vos estabas enojada por los puchos y por eso mojaste toda la ropa?", le consultó Walter. Camila se lo sacó de encima y el hombre le indicó: "Qué olor a pucho que tenés...". "No fumé nada todavía", le aclaró la joven que ingresó hace pocas semanas. "No importa, pero te queda", le resaltó él.

Tras el cara a cara, Camila le hizo una broma y se fue corriendo hacia otro sector de la casa de Gran Hermano. Fue entonces cuando "Alfa" reaccionó y manifestó: "Qué turra que sos...". Finalmente, la mujer le advirtió: "Mirá que te quemo, eh".

La feroz pelea entre Alfa y Romina en Gran Hermano

El hombre de 60 años y la exdiputada se pelean a diario como si fuesen una pareja, pero esta vez, Romina advirtió que ya se le está terminando la paciencia y que, si sigue todo así, van a terminar mal.

Todo comenzó porque Romina tenía muchas ganas de ir al baño y se enojó al ver que Walter, quien se estaba bañando, había cerrado la puerta. Como apenas cuentan con un baño para tantas personas, la exdiputada se mostró muy molesta con esta situación.

"¡Quiero hacer pis! ¡No cierres más la puerta, no tengo cómo entrar al baño!", se quejó. "¿Qué es, obligación dejar abierto?", se quejó Walter. "Ay, 'Alfa', qué malhumorado que sos", le respondió Romina mientras lo apuraba para hacer pis.

"No, pará, tengo mis cosas ahí. Entrá al baño. Andás rompiendo los huevos", le retrucó "Alfa". "No, muy malhumorado vos. Andá, andá. Qué insoportable", lo echó Romina. "Momento, pará. Chau vos, pará. Insoportable vos, nena, rompehuevos. Estoy yo en el baño y andás rompiendo las pelotas hace quince minutos. Me voy porque tengo ganas y no porque vos querés", cerró "Alfa".

Más tarde, Romina se descargó con las chicas y les dijo: "Me tiene harta, ya. Te contesta mal y después te habla como si nada. El otro día se re desubicó conmigo, me dijo: '¿Quién te va a dar bola a vos con cuatro pibas?'. Se fue a la mierda", recordó.

Fue tal el enojo de la exdiputada que incluso más tarde fue al confesionario a quejarse con Gran Hermano y le dijo: "No sé si ustedes lo ven, pero es insoportable. Todos dejamos la puerta entreabierta para que el otro pueda pasar. Pero ya se está pasando con las palabras, es un hombre que no tiene filtros, se va de boca y se va de todo". Además, advirtió que ya no soporta más esas situaciones y que ya le tuvo "demasiada paciencia": "No van a terminar las cosas bien", cerró.