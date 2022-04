El calvario económico de un ex Cuestión de Peso que necesita operarse: "Es por calidad de vida"

El reconocido artista recurrió a la ayuda de los medios para dar a conocer su situación crítica.

Un ex-Cuestión de Peso reveló el terrible calvario de salud que enfrenta y al cual no puede remediar debido al alto costo económico. En una reciente entrevista, el artista volvió al ojo público para contar la incómoda situación que enfrenta y pedir ayuda para lograr realizarse la operación. "Es un tema de calidad de vida", expresó el involucrado.

Se trata de Pablo Bragale, el hombre que formó parte del famoso programa de salud en el 2017. El calvario de Pablo inició luego de bajar 140 kilos y sufrir consecuencias en su aspecto físico: hace años que convive con colgajos de piel producto de la abrupta pérdida de peso. Luego de consultar con su obra social para realizarse el operación correspondiente, no obtuvo la respuesta deseada y acudió a la solidaridad de la gente para intervenirse quirúrgicamente.

"Yo bajé 140 kilos y eso marca que es mucho el colgajo; y aparte yo tenía lipoma en el muslo izquierdo muy grande. Es un tema de calidad de vida, esto no se considera estético, es masivo el colgajo", reveló Bragale en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live. "Tengo que operarme para llevar una vida más saludable", continuó.

En esta charla, Pablo Bragale contó la gran fortuna que gasta por semana en el tratamiento hasta poder realizarse la operación. "Por semana debo tener mínimo una sesión de drenaje (3 mil pesos); tomar un remedio que sale mas de 1.000 la caja con el mínimo descuento que me hace PAMI porque por culpa de la ANMAT, lo considera estético", se sinceró.

Lo cierto es que hoy en día Bragale se encuentra desempleado y sin la posibilidad de juntar el dinero por su cuenta para poder pasar por el quirófano. "La pandemia nos volvió un poco más pobres y es algo mundial pero particularmente no me afectó tanto porque me dieron un subsidio por discapacidad", reveló pero también contó que "el tema del trabajo va más allá de la pandemia y por las políticas empresariales de tratar de tomar a la persona perfecta y sin problemas de salud". "Eso es lo que me pasa a mí, me toman la entrevista y me dejan afuera por la enfermedad crónica que tengo", sentenció.

El desesperado pedido de Pablo Bragale

Luego de contar el calvario que atraviesa en la entrevista con Mitre Live, Pablo Bargale hizo un pedido desesperados en sus redes sociales. "Hace meses vengo pensando en hacer este pedido, pero me da vergüenza porque sé que mucha gente necesita para vivir", comenzó su pedido en su perfil de Instagram.

En este marco, Bragale pidió la colaboración de todos aquellos que pudieran aportar un poco de dinero. "Pero bueno, si alguien puede por privado le mando los datos. Miles de gracias", finalizó.