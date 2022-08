El calvario de Osito, ex Gran Hermano: "Muchos abusos"

Jéssica Gómez, más conocida como "Osito" por su participación en Gran Hermano 2007, hizo una fuerte denuncia que generó revuelo en el mundo del espectáculo. La brutal confesión personal de la ex participante del programa de Telefe.

El nombre de Jéssica "Osito" Gómez se hizo popularmente conocido en 2007, a partir de su participación en Gran Hermano, programa que resultó exitoso en Telefe. Sin embargo, lo que muy pocos saben es el calvario personal que atravesó a nivel personal.

En su vista a Intrusos en el Espectáculo, "Osito" se refirió al casting en el que su madre María Esther Ibarra participó para formar parte de la próxima edición de GH. Asimismo, aprovechó para relatar la dura historia que tuvo su mamá en la juventud: "Ella dijo que quiere trasmitirle a la gente que se puede salir adelante. Sufrió muchos abusos por parte de mi papá, estuvo quince años con él".

"De hecho, yo fui producto de una violación, en Gran Hermano yo lo había contado", disparó Jéssica, que inmediatamente después generó la sorpresa de la mesa de Intrusos. En tanto, aseguró que afortunadamente su madre "pudo sanar" y que su padre, antes de fallecer, "le pidió perdón". Y agregó: "Pero ella no sabía que había sido un abuso porque vivían juntos, hace diez años estaban separados, y de repente él vino mal, loco, después me entero que pudo haber sufrido esquizofrenia, y con un arma le dijo: ´Sos mi mujer´. Y ella se dejó".

Finalmente, Jéssica Gómez señaló cómo fue que su madre se dio cuenta de que había sido violada por su pareja: "Se enteró años después en la televisión que eso había sido abuso. Le agradezco que me haya tenido, porque si bien yo estoy a favor del aborto, era la decisión de ella, y también el hecho de que lo haya podido sanar porque yo no lo traigo como un trauma". Y concluyó: "Lo pude entender a él después, no por eso que pasó, pero sí que el sufría este tipo de enfermedad".

Jessica Gomez, ex participante de Gran Hermano 2007.

"El beso del osito", la canción de Jéssica Gómez que se popularizó en Gran Hermano 2007

Qué dijo Jéssica "Osito" Gómez sobre su participación en Gran Hermano 2007

Consultada por su participación en la edición del 2007 de Gran Hermano, "Osito" dejó en claro que no padeció el programa y que "estaba en un cumple". Y sostuvo: "Le hablaba a la cámara, de hecho me decoloraba todo el cuerpo, era un pitufo verde, y me mostraba en la cámara". "Claro, no tenía idea de cuánto iba a salir, y salió todo. Además, te ven en los controles, pero ya era parte y lo súper disfruté", reflexionó.