El calvario de Mauro Icardi tras el anuncio de Wanda Nara: "Está devastado"

Revelan que Mauro Icardi atraviesa un pésimo momento personal tras las explosivas declaraciones de Wanda Nara.

Aseguran que Mauro Icardi está pasando un pésimo momento personal luego de las dolorosas y explosivas declaraciones de Wanda Nara, tras las vacaciones que se tomaron en las Islas Maldivas. "Está devastado", aseguró el periodista Guido Záffora sobre el presente que atraviesa el futbolista del Galatasaray turco.

Wanda Nara le confirmó desde Argentina a sus seguidores que intentó reconciliarse con Mauro Icardi, pero no funcionó. Por su parte, el futbolista no paró de compartir fotos románticas y picantes mensajes para su ahora exesposa, aunque ella no respondía a ninguna de esas publicaciones.

Esto le dio el pie a Guido Záffora a hablar del tema en Es por ahí e hizo una explosiva revelación. "Ellos hoy están separados. No lo están pasando bien. Hubo un operativo de reconciliación de Mauro hacia Wanda, una especie de renacimiento de amor respecto a ellos, que intentaron salvar la pareja", comenzó explicando el panelista del ciclo que conducen Julieta Prandi y "Tucu" López en América TV.

"En las Maldivas compartieron cama, habitación, se besaron, hicieron el amor, intentaron salvar todo por la familia y sus hijos, pero no prosperó", agregó Záffora respecto a las vacaciones que se tomaron en los últimos días el futbolista y la empresaria. Pero eso no fue todo, ya que el periodista reveló cómo está Icardi tras las fuertes palabras de la propia Wanda Nara: "Mauro está devastado en Estambul".

Respecto a los motivos que influyeron en la distancia definitiva entre el delantero del Galatasaray y la empresaria destacó que "el fantasma de L-Gante está presente", así como también sucedió con "La China" Suárez en su momento.

Wanda Nara está enfurecida con Mauro Icardi por sus posteos íntimos

La letrada e íntima amiga de la celebridad de redes dio a conocer que la pareja no se habría reconciliado y que Nara estaría muy enojada con el padre de sus hijas menores. "Conozco las dos versiones, y conozco su insistencia en recuperar la pareja, él no termina de cortar. Ella tiene muy en claro que no funciona”, contó Rosenfeld sobre la afirmación por parte de Icardi sobre su reconciliación con Nara, mientras que la modelo lo negó.

La abogada habló sobre la foto que Icardi publicó, donde se lo ve en una situación íntima con la madre de sus hijas y soltó: "Estuve hablando con ella y estaba muy enojada porque se trató de fotos privadas, de la intimidad, y no estaban destinadas a ser públicas como para probar si estaban juntos o no estaban juntos". "Él la quiere en casa. A las mujeres que nos gusta trabajar ningún hombre nos hubiera puesto un freno y nos diría que nos quedemos en casa con los chicos", enunció Rosenfeld en diálogo con Ángel de Brito y las panelistas de LAM.