El brutal sincericidio de Juana Viale antes de volver a El Trece: "Me arrepiento"

Juana Viale hizo una fuerte revelación personal antes de su regreso a la pantalla de El Trece. Qué fue lo que dijo la conductora y nieta de Mirtha Legrand.

Juana Viale dio varias entrevistas antes de su regreso a la pantalla de El Trece, donde se hará cargo de la conducción los domingos al mediodía en Almorzando con Juana. En una de las notas, la nieta de Mirtha Legrand hizo una brutal confesión sobre algo que no pudo llevar a cabo en su vida.

Consultada acerca de si lamenta no haber podido cumplir algún deseo en su carrera, la conductora sorprendió y exclamó: "Por ahí me arrepiento de no haber estudiado biología marina. Intenté en pandemia". En diálogo con Ciudad, señaló qué problema se le presentó: "Me anoté en el CBC (de la UBA), pero cuando empezaron los chicos el colegio tenía la clase online en el auto mientras manejaba, los sábados a las 10 de la mañana tenía clase de dibujo y estaba maquillándome para hacer el programa, pero eso lo hubiera hecho".

Al mismo tiempo, Juanita se refirió a este nuevo comienzo en la TV argentina, donde indicó que llevará adelante un programa renovado en diversos aspectos: "Viene con todo. Tenemos escenografía nueva, estudio nuevo muy grande. El programa de los domingos, el mío, viene con sorpresas que van a ir apareciendo conforme salgan los programas al aire". "En el primero por ahí vamos a mostrar todo lo que hay, tenemos unos invitados espectaculares y después iremos incorporando otras cosas", agregó.

En tanto, la presentadora y nieta de "La Chiqui" aseguró que suele involucrarse a la hora de la selección de invitados e invitadas: "Tengo un equipo de producción gigante y muchas veces, sí, tiro nombres". De todas formas, aclaró que "es muy difícil coordinar las mesas, la agenda de cada uno, es complejo eso. Se tiran nombres y vemos en qué fines de semana pueden estar".

Juana Viale expuso un drama personal a horas de su vuelta a la TV.

