El brutal ataque que sufrió Yanina Latorre y que nadie esperaba: "Por seguridad"

La panelista apuntó contra sus agresores en sus redes sociales. Yanina Latorre relató el drástico momento que vivió.

Yanina Latorre es una figura de los medios que comenzó su carrera como columnista radial de Cristina Pérez, ya que la periodista la llamó al conocerla y darse cuenta de su verborragia, y desde ese momento no dejó de ascender hasta convertirse en una de las personalidades de la farándula con más resonancia. En este caso, la madre de Lola Latorre es noticia por una grave infracción que habría vivido, después de relatar lo acontecido en sus redes sociales.

La conductora de radio contó en su cuenta de Twitter el momento de preocupación que sufrió, que la llevó a asustarse, pero llevó tranquilidad a sus seguidores. Yanina Latorre reveló que debió hacerse una nueva cuenta de Instagram después de lo vivido por una infracción: "Me intentaron hackear IG. Me suspendieron la cuenta por seguridad y comprobando mi info. En fin…ganas de joder, no? Para despuntar el vicio me abrí una cuenta alternativa".

Yanina compartió en ese mismo posteo una foto de su nueva cuenta para que sus seguidores de Twitter fueran a darle follow en su nuevo perfil, en caso de que Instagram no le devuelva el original, que tenía varios millones de seguidores. "Sabes por que te re banco?? Porque sos la única que dice TODO y se la banca (y eso es porque no tenes nada que ocultar ni temer) Aguante Yanina!!!", "14 mil seguidores en menos de 1 hora. La que puede, puede... Amooorrr" y "Seguro que lo hace gente sin vida y que le molesta lo que sos… seguí así te amo Yanina", fueron algunos de los mensajes de apoyo que Latorre recibió en su publicación.

La revelación de Yanina Latorre sobre Diego

La panelista dialogó con El Pollo Álvarez en Infobae y allí dio a conocer que ha fumado marihuana en varias ocasiones pero sorprendió al revelar el motivo pro el que decidió no hacerlo más. "He fumado porros. La última vez en Amsterdam, con Diego, que nunca había fumado... la peor noche de mi vida. Terminamos en el cuarto de hotel, yo llamando a mis amigas en Buenos Aires porque quería divertirme. Y él, desnudo, en posición fetal, porque le agarró cagadera. Iba al baño y decía: ‘Voy a largar el intestino, no te rías de mí'. Lloraba. Creo que de ahí no fumé nunca más", comentó entre risas la celebridad de televisión.

En ese mismo reportaje, Latorre analizó por qué cree que tiene tantos seguidores en redes y aseguró: "Cuento que es muy dura la convivencia y a Diego a veces lo mataría. Cuento la verdad de la maternidad, de los chicos, de la soledad. La mujer que está en su casa me ve como a una mina que le pasa lo mismo que a ella. Tengo diarrea, me duele la panza. Soy menopáusica, lo asumo y lo cuento. La famosa no: le sigue viniendo hasta los 80 y la concha no se le seca nunca. A mí, se me secó".