El anuncio que cambiaría la vida de Marcelo Tinelli: "Vas a saber la verdad"

Marcelo Tinelli se encuentra en un momento clave de su trayectoria en los medios a la espera de un anuncio que podría sentar un precedente en su carrera.

El futuro laboral de Marcelo Tinelli podría dar un vuelco 180° debido a una noticia que cambiaría su rumbo y alteraría el esquema de las señales de televisión abierta. La primicia aún no oficializada que sentaría un precedente en la trayectoria de "El Cabezón" tras su salida de El Trece.

Según informó La Pavada (Diario Crónica) Tinelli firmaría hoy con el Grupo América para ser el CEO de todos sus medios y al menos tendría dos programas de su productora, LaFlia, en la grilla de América TV. Se especula que uno de los platos fuertes con los que Tinelli desembarcaría sería una nueva edición de Bailando por un sueño y posiblemente un ciclo diario vespertino.

Desde América salieron a azuzar los rumores y en sus redes sociales se lanzó un video donde un locutor expresa: "Hablaron, opinaron, dijeron de todo... ahora, vas a saber la verdad. Este miércoles, sólo en América" mientras de fondo suena Twist and shout de The Beatles, tema de apertura de los clásicos ciclos VideoMatch y ShowMatch. En febrero pasado, Jorge Rial aseguró que Tinelli llegaría a la señal del Grupo América no solo en calidad de artista sino también como gerente. Aunque parecía que finalmente eso no iba a suceder, el misterioso anuncio pareciese confirmar esta versión todavía no oficializada.

Si bien no hubo más información oficial al respecto, Ángel de Brito aseguró: "No se va a anunciar una sola cosa, sino que se va a involucrar a mucha gente más". Lo cierto es que esto se suma a las versiones que vinculan a Marcelo Tinelli con la señal de aire, a la que llegaría acompañado de su hija Candelaria, según ella misma lo conto en sus redes sociales.

El anuncio de Candelaria Tinelli

A través de sus historias de Instagram, Candelaria anunció que está trabajando en un proyecto que llegará pronto a la pantalla chica y le agradeció a su papá por "la confianza". Resulta que, durante las últimas semanas, se especuló sobre el posible regreso del formato de baile que llevó adelante el conductor por muchos años, pero en América TV. Sin embargo, parece que los planes son otros.

"Estoy muy contenta de que mi papá, Marcelo Tinelli, confíe en mí para tomar las riendas y reflotar uno de los proyectos más queridos y exitosos de su carrera", escribió Candelaria. Y aunque este anuncio generó mucha polémica, la cantante no quiso dar más detalles al respecto.