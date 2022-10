El angustiante momento de Adabel Guerrero: "Tengo una crisis profunda"

La bailarina abrió su corazón y reveló el complicado momento que le toca atravesar a nivel personal y que la tiene con gran angustia.

Adabel Guerrero contó el complicado momento personal que atraviesa. Desde que se consolidó como una figura pública, la bailarina reveló que no tuvo una vida fácil, ya que desde su infancia hasta la actualidad tuvo que sufrir situaciones como abandono, cuidar de una madre alcohólica y luchar con la imagen de un hermano que cometió varios delitos. Sin embargo, justo cuando la vida de Guerrero parecía marchar bien, confesó que "atraviesa una fuerte crisis".

Invitada a Algo que Contar, ciclo que conduce Agustina Kämpfer por IP, Adabel abrió su corazón y confesó el angustiante momento que atraviesa y con el que tuvo que lidiar en el último tiempo. "Este año tengo una crisis profunda, como de vida", expresó la exparticipante de El Gran Premio de la Cocina con mucho pesar.

"Tener a Lola fue un antes y un después, y también haber cumplido 40 años porque me replanteé cómo sigo mi carrera, hasta cuándo me va a dar el cuerpo, o qué voy a hacer después", continuó Guerrero sobre su profesión y su rol como mamá con la hija que tuvo con Martín Lamela, su pareja hace 14 años. Asimismo, añadió: "También me mudé a un lugar distanciado de la ciudad, me alejé de las personas que me ayudaban y me sentí muy sola".

En este marco, Adabel Guerrero confesó que tiene muchas frustraciones no resueltas y que incluso se siente estancada en algunos aspectos de su vida. "Mi marido sigue trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche como siempre, y yo no soy una mujer que pueda dejar a trabajar, porque con Martín pagamos todo a medias; él no es una persona adinerada". Por otro lado, reconoció: "Y este año, con esta crisis, decidí trabajar un poco menos, siempre y cuando pueda pagar las cosas todos los meses. Quiero disfrutar de mi carrera, de mi hija, de mi casa nueva".

Frente a esta profunda crisis personal que atraviesa, Guerrero admitió estar tomando diferentes medidas para poder quedarse con lo bueno y adquirir herramientas para atravesar los momentos de angustia. "Cuando una tiene un cambio tan profundo, ontológico, no vuelve atrás. Estoy recibiendo ayuda por parte de mi coach, Samual Stamateas, y haciendo terapia cognitivo-conductual. También estoy escribiendo un libro, una autobiografía acerca de lo que me ayudó a salir adelante y qué herramientas usaría hoy, habiendo estudiado", sentenció.

El drama de Adabel Guerrero tras la maternidad: "Me encerré"

Adabel Guerrero se sinceró sobre las consecuencias negativas que la maternidad generó en su vida y los traumas que debió enfrentar tras haber tenido a su hija Lola. En un contundente descargo, la celebridad habló sobre lo que muchas veces no se cuenta, en relación a difíciles situaciones que las madres recientes deben enfrentar.

"Después de la maternidad, me encerré y ni siquiera me depilaba. Pero el tiempo pasó y ahora que dejé atrás esa etapa, me siento bomba de nuevo", reveló sobre cuán hermética se volvió durante los primeros meses de su hija. De hecho, en varias entrevistas reveló que se volvió un poco obsesiva con los gérmenes y le costaba mucho dejar que su entorno visitara a la recién nacida.

Guerrero atravesó esas situaciones pero en la actualidad eso quedó atrás y se reencontró con su versión más segura de sí misma. "Tanto por dentro como por fuera. Me gusta cómo tengo el pelo, la cara, la piel, me gusta mi actitud y me quiero. Me siento, sí, en mi mejor versión", continuó la vedette, en diálogo con Pronto, sobre cuán bien se siente en el presente.

"¿Vos sabés que me siento en mi mejor momento en todos los aspectos? Tuve como un resurgir después de la maternidad y hubo un cambio interno y externo muy importante, muy fuerte", siguió Adabel y luego reveló qué técnica moderna la ayuda a encontrarse consigo misma: "Desde que conocí el coaching, me cambió la vida".