El ambicioso proyecto que aleja a Marcos Ginocchio de Telefe: "Muy cerca"

El exconcursante de Gran Hermano tendría una llamativa oferta laboral. Marcos Ginocchio habría sido convocado por una icónica productora de series juveniles.

Ángel de Brito dio a conocer que Marcos Ginocchio formaría parte del elenco de una inminente tira que se estrenaría en HBO. La noticia dada por el conductor de LAM asegura que el ganador de Gran Hermano se acercaría al público infanto-juvenil por el tipo de ficción en la que estaría por trabajar.

"Marcos, muy cerca de Cris Morena. Están buscando un rol para margarita por HBO, la secuela de Floricienta", escribió el periodista en una de sus historias de Instagram y así causó revuelo entre los fans del salteño por su futuro profesional. A pesar de que aún no hubo confirmación oficial sobre esta información, las redes sociales explotaron al enterarse de que el joven podría convertirse en un chico Cris Morena.

El proyecto de la madre de Romina Yan tendrá a dos de las actrices más icónicas de Floricienta: Isabel Macedo y Graciela Stefani, quienes interpretaron a las malvadas hija y madre, Delfina y Malala. A pesar de la presencia de estas figuras, Flor Bertotti, el alma de la ficción que fue el éxito de 2004, no estaría en la secuela; el resto del elenco estaría conformado por artistas de Otro Mundo, la escuela de Cris Morena.

El duro descargo de Silvina Luna en diálogo con Ángel de Brito

"Estoy atravesando un momento muy crítico de mi vida. Hay momentos de aceptación y momentos que me despierto y digo ‘estoy viviendo una pesadilla’. Pero estoy acá, firme, de pie, siempre fui una persona de salir adelante. Siempre tengo recaídas. Son más los momentos buenos que busco en el día a día, buscar momentos de alegría, eso me hace muy bien", comenzó su descargo Silvina Luna en alusión a las complicaciones de salud que sufre, productos de las intervenciones estéticas que le hizo Aníbal Lotocki. Y sumó: "Fue muy exigente, después me arrepentí. Me encanta trabajar, me habían propuesto eso... Nunca nos hablaron de que iba a ser tan exigente. Realmente eran pruebas para gente muy entrenada. Ellos sabían que yo tenía este problema. Me subió el calcio y tuve que ir a internarme 4 o 5 días... Ahora aprendi a pedir ayuda, lo hablo con mis amigas".

