El accidente de Sandra Borghi en El Trece: "No lo puedo creer"

Sandra Borghi sufrió un accidente en plena transmisión de El Trece. El mal momento que vivió la periodista de Nosotros a la Mañana y que sorprendió a "El Pollo" Álvarez. El video y los detalles de lo que le pasó.

Sandra Borghi protagonizó un momento sumamente incómodo en la pantalla de El Trece. Durante la transmisión de este miércoles, la periodista sufrió un accidente en el programa de "Nosotros a la Mañana" y los integrantes del ciclo debieron frenar. De hecho, el conductor "El Pollo" Álvarez reaccionó a la situación que vivió la panelista y realizó un descargo.

En una jornada a puro repaso de noticias que tienen que ver con la farándula, y que contó con la novedad del calvario personal que transita Vicky Xipolitakis tras ser desalojada de su departamento, "El Pollo" Álvarez frenó con el tema que estaban hablando y manifestó: "Perdón, perdón. Ahora seguimos con el programa. Sé que hoy estamos dispersos, pero ¡no lo puedo creer! Volcó... no, pará, posta...".

"Sé que el programa hoy fue muy desordenado, pero esto no lo puedo dejar pasar", se disculpó el conductor. Luego, Sandra Borghi apareció en escena con la cabeza gacha y se lamentó: "Me tengo que cambiar el pantalón blanco. No puedo hacer el programa así". De acuerdo a lo que indicaron a la panelista se le cayó encima una gran cantidad de yerba. Para tratar de alivianar un poco la situación, sus compañeras de trabajo le dijeron: "Es yerba seca, no pasa nada, es como la arena".

Sandra Borghi sufrió un accidente en El Trece.

Tras algunos segundos de tensión, "El Pollo" trató de ponerle paños fríos a la transmisión y bromeó con una pregunta: "¿La tapamos con diario?". Inmediatamente después, le expresó a Borghi: "Suerte con eso, Sandra, vamos a seguir con el programa. Qué escándalo. Mirá vos toda la yerba ahí". Y finalmente, la periodista concluyó: "Esto lo va a levantar El Trece y va a decir: 'El drama de Sandra Borghi...'".

Otro de los accidentes que Sandra Borghi sufrió en otra transmisión de El Trece

No es la primera vez que Sandra Borghi sufre un accidente la pantalla de El Trece. En julio de 2020, y mientras la periodista detallaba con sus compañeros los problemas más recurrentes entre vecinos de edificio en medio de la cuarentena por coronavirus, realizó un mal movimiento en plena transmisión de "Nosotros a la Mañana" y desató un blooper. Un ruido seco se escuchó de fondo en la videollamada y la panelista se tentó de risa.

"Ay, se me cayó el mate, me manché toda", describió. Sus colegas le pidieron que mostrara en cámara cómo quedó su escritorio y, entre risas, la periodista accedió. Allí se vio el enchastre de yerba y agua, por lo que el conductor "El Pollo" Álvarez le dijo que limpiara tranquila para que luego se vuelva a reintegrar al programa.