Efecto Beto Casella: El Nueve le dice chau a uno de sus éxitos

El Nueve tomó una decisión que nadie esperaba sobre unos de sus programas en medio de la protesta por salarios que encabezó Beto Casella.

En El Nueve se viven semanas de máxima tensión a raíz de la fuerte denuncia que realizó Beto Casella, quien había tomado la decisión de no salir al aire en Bendita TV por falta de pago. En esta oportunidad, se filtró que el canal dio de baja uno de sus programas importantes en la grilla por el motivo que todos pensaban.

La situación salarial en El Nueve no es la mejor y el primero en manifestarlo fue Beto Casella. A modo de protesta no hizo una de las emisiones de Bendita TV, sumado a que le tiró un palito a los directivos del canal en diálogo con el móvil de Socios del Espectáculo. "Todo el tiempo pienso en cambiar de canal", lanzó.

En las últimas horas, la grilla de programación cambió rotundamente: El Nueve decidió que el ciclo La Tarde del 9 conducido por Tomás Dente y Pía Slapka sea levantado del aire. "Termina a fin de mes. El canal les anunció a todos ayer que levantaban el programa por recorte de presupuestos", precisó Ángel De Brito en su cuenta de Twitter.

"Los panelistas que cobran por actores siguen sin cobrar, lo mismo pasa con actores que realizan sketches (no cobran desde marzo), recortaron la técnica de los fines de semana", agregó el conductor de LAM. Y concluyó: "Incertidumbre y tristeza en el querido Canal 9".

Maju Lozano contó la verdad sobre el conflicto de Beto Casella y El Nueve

"¿Por qué Beto Casella no está en Bendita?" fue la pregunta que los fanáticos del programa de El Nueve se hicieron durante los días que el conductor de ausentó. El presentador explicó que su ausencia fue en solidaridad con los trabajadores del canal, a los que le adeudan parte de su salario, y no descartó abandonar la señal.

"Yo, si me tengo que ir, me voy, eh. No tengo problema, no tengo apego yo con los lugares de trabajo", remarcó Casella. La frase, además de a las autoridades del canal del Grupo Octubre, llenó de preocupación a sus compañeros y una de las primeras en manifestarlo fue Maju Lozano.

"Beto Casella, en solidaridad con la falta de pagos de aguinaldos a los empleados del canal, no se presentó a hacer su programa Bendita y fue reemplazado por Edith Hermida. En principio, alegando una cuestión que tenía que ver con su salud, pero la cosa viene por otro lado", explicó Rodrigo Lussich antes de presentar la nota que el ciclo le hizo a Maju, otra de las referentes del canal. La conductora le dio un móvil a Socios del Espectáculos y fue contundente al referirse a la crisis que hay en El Nueve.

"Me parece que está bien. Es un hombre adulto, hace muchos años que está en El Nueve y la situación personal de él es diferente porque es figura del canal hace muchísimos años", afirmó la conductora de Todas Las Tardes. Además, Lozano agregó: "Me parece que cada uno desde donde puede ayudar, está bien, hay un compromiso. Igual de a poco me parece que se va solucionando todo, es una situación muy especial".