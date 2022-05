Eduardo Feinmann destrozó a Luis Majul tras su pelea con Casero: "Es violencia"

Eduardo Feinmann dejó muy mal parado a Luis Majul con una fuerte crítica tras la pelea que mantuvo con Alfredo Casero en La Nación TV.

Luis Majul y Alfredo Casero protagonizaron una fuerte pelea en plena transmisión en vivo de LN+, El pasado viernes 6 de mayo. En medio de un debate sobre actualidad política en la Argentina, el humorista golpeó una mesa y abandonó la entrevista a los gritos. Eduardo Feinmann se refirió al violento hecho y, curiosamente, lanzó una fuerte crítica contra su colega.

Luego del escandaloso momento en el canal que responde a los intereses de Mauricio Macri, Casero decidió lanzar un descargo en su cuenta de Twitter con una serie de comentarios: "Cuidado con los payasos. Sigan quemándole la cabeza a la gente. Voy a mostrar quiénes son", advirtió. Y agregó: "Claro que me cansé. Claro que me cagaron los que voté. Cuando me decís que hable, yo hablo. Eso produce lo que hacés... Violencia".

De todas formas, el testimonio que generó revuelo fue el de Feinmann, que por un lado apoyó a Majul y por el otro salió a cuestionarlo de manera dura. El conductor ultramacrista vio el video en las redes sociales, tomó su cuenta oficial de Twitter y escribió: "Mi solidaridad también, Luis Majul. Horrible momento". Sin embargo, y luego de que un usuario le marcara que el humorista sufrió una burla por parte de su colega, que le dijo "Sí, Casero" con un tono de voz de burla, disparó: "Burlarse también es violencia. Y lo que dijo Casero representa a millones".

Luis Majul y Alfredo Casero se pelearon en La Nación+.

Los tuits de Eduardo Feinmann con críticas a Luis Majul y Alfredo Casero

Cómo se desencadenó la pelea entre Alfredo Casero y Luis Majul en La Nación+

En plena charla sobre la actualidad política argentina, Alfredo Casero comentó: "Estamos viendo lo mal o bien que se viste esta persona, o lo mucho o poco que habla". Luis Majul intervino y le preguntó: "¿Quién?". El humorista se enojó y le respondió: "¡Cristina Fernández de Kirchner! Y lo digo porque no tengo un puto miedo de nada".

Inmediatamente después, el comediante ultramacrista cuestionó al conductor: "Por más que me quieras dejar como un freak, como un loco, te puedo decir que si estás molesto conmigo lo siento. Y no me molesta pero lo digo". "Ah si no te molesta a mi tampoco", le marcó Majul. Esta situación molestó aún más a Casero, que reaccionó: "Que plomo Díos mío, yo no puedo. Ahora me refiero a vos. ¿Puedo terminar de hablar?".

Con un tono de burla, el periodista expresó: "Sí, Casero". Alfredo se enojó, arrojó un golpe contra la mesa y se levantó para marcharse. Pero antes, indicó: "Ustedes son una manga... todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país. ¡Saben lo que están haciendo! Los políticos y los periodistas". En tanto, agregó: "No me tomes por pelotudo porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados (NdeR: cuando Majul dijo que Alberto Fernández 'tiene algo de Nelson Mandela)".

"¡Ustedes periodistas! Que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. La gente está en la calle y siguen viendo si está bien o si está mal que esa persona esté o no ahí. ¡Ustedes tendría que sacar eso también!", sostuvo Casero a pura bronca. "Alfredo yo no te tengo miedo", le devolvió Majul. El humorista se marchó del piso, pero antes le dejó un claro mensaje: "Mirá, vos que lees a los psicópatas, cuando alguien te dice 'no te tengo miedo' es porque está cagado hasta las patas".