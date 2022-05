El explosivo tuit de Alfredo Casero tras su cruce con Majul: "Me cansé"

Alfredo Casero volvió a disparar contra Luis Majul y Juntos por el Cambio en sus redes sociales, tras la violenta situación que protagonizó en LN+.

Alfredo Casero protagonizó un momento verdaderamente violento durante el programa de Luis Majul, contra quien volvió a apuntar en sus redes sociales después de irse del estudio en medio de insultos y golpes a objetos. "Me cansé que se caguen en lo que les digo", disparó el exhumorista en su cuenta de Twitter, todavía muy enojado con todo lo que sucedió en el piso del ciclo de LN+.

Desde hace tiempo, Alfredo Casero dejó de ser noticia por su labor como humorista y pasó a hacerse notar por sus arranques violentos, sus opiniones golpistas y declaraciones más que desafortunadas. Su más reciente, y penoso, cruce sin embargo ocurrió en un medio amigo: LN+. Tras el acto del que participó Cristina Kirchner el viernes por la tarde, Casero fue invitado al ciclo de Luis Majul para hablar del tema, pero terminó explotando contra el conductor y se fue en medio de gritos, insultos y golpes contra objetos.

Lejos de serenarse, el exhumorista volvió a disparar contra el periodista ultramacrista en su cuenta de Twitter: "Cuidado con los payasos, no les falten el respeto. Sigan quemándole la cabeza a la gente. Voy a mostrar quiénes son. Pirotecnia. Contra un fierro". "Claro que me cansé. Claro que me cagaron los que voté. Cuando me decís que hable, yo hablo. Eso produce lo que hacés... Violencia", agregó Casero, disparando contra el macrismo, del que se alejó para acercarse al espacio de Javier Milei.

"Me cansé que se caguen en lo que les digo. Piensan que somos boludos", disparó el actor en la red social del pajarito. Para cerrar, el exhumorista disparó nuevamente contra una de las figuras más fuertes de Juntos por el Cambio: "Y te sacan de la cancha que el hijo de (Gerardo) Morales le dieron 26 palos para plantar faso. Y vos comentame al moderado". De esta forma, Alfredo Casero volvió a colocarse en el centro de la polémica por disparar contra todos de forma muy polémica.

¿Ficción o realidad?

Si bien ya se habían visto algunos momentos del ex cómico argentino de manera intensa, lo sucedido este viernes por la noche dejó atónitos a televidentes y a quienes se hicieron eco a través de las redes sociales. Cabe recordar que cuando Alfredo Casero interpretó el papel del abogado Marcos Labrapoulos en la serie argentina Farsantes, protagonizada por Julio Chávez, protagonizó en muchas oportunidades innumerables momentos de furia, muy similares a lo que ocurrió en vivo con Majul.