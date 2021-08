Edith Hermida fulminó a Mariano Martínez por un insólito motivo: “Nada te calienta”

La locutora se expresó en Bendita sobre el discurso de positividad del actor, tras recibir críticas en redes sociales por los videos que comparte.

Edith Hermida arremetió contra Mariano Martínez, después de las declaraciones de amor y paz del actor ante las críticas que recibe en las redes sociales. La panelista de Bendita se mostró una vez más en el lado opuesto a la espiritualidad y las personas extremadamente positivas, ya que ha lanzado algunos dardos a Ivana Nadal por el mismo motivo.

“Desconfío de la gente que está tan ‘zen’. Cambié de opinión. Desconfío, ¿nada te calienta, nada te pone mal? A mí todo me calienta, todo me molesta”, lanzó la locutora y así cuestionó el planteo del actor de Alma Pirata en la pista de Showmatch: La Academia, cuando Marcelo Tinelli le había preguntado por los extraños videos que publica en sus redes sociales y los comentarios que recibe.

Las palabras de Mariano Martínez

En la previa al baile de la salsa de tres que bailó con Luciana Salazar y Jorgito Moliniers en La Academia, Martínez se pronunció sobre lo que significan las interacciones cibernéticas en su vida. “Las redes son un divertimento, es para pasarla bien. Lo hago para distraerme. Es una búsqueda introspectiva que vengo haciendo toda la vida, de poder ser estable y seguro de uno mismo, tener la seguridad de no tener miedo a hacer cosas por el que dirán”, expresó y continuó: “Recibí críticas de algunos programas, se sumaron unos haters y después la usé hasta que me cansé. Retomé ahora, pero lo hago para pasar el tiempo, es un momento”.

Por otro lado, ante la devolución de Pampita, el actor se refirió con mayor especificidad a las críticas que recibe en las redes. “¡Nos alegra a todos con sus redes. Me gusta que lo vivas y lo transites así, sin que te importe lo que diga la gente”, expresó la modelo y Martínez respondió: “Ni frío ni calor, Caro. Yo vivo la vida, la disfruto, y después lo que pase… si es con respeto está todo bien. Digo con respeto lo que se dice, a uno puede no gustarle ciertas cosas, pero manifestarse con respeto”.

“Cuando se manifiestan con agresividad, con saña, o con bullying, hay un límite que no se entiende bien. Cuándo es humor, cuándo no, o con quién se puede hacer humor o con quién no. Viste que es raro. Es como decir, ‘uh, porque hace Tik Toks, le decimos cualquier barbaridad’, o ‘porque se viste de determinada manera le podemos decir cualquier barbaridad”, reflexionó luego la estrella de Esperanza Mía.