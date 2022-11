Edith Hermida destrozó a La China Suárez: "Una chica hueca, no tiene onda"

Edith Hermida explotó contra "La China" Suárez y la atendió sin filtros.

Edith Hermida disparó sin piedad contra Eugenia "La China" Suárez y cuestionó con dureza su talento. "Una chica hueca, linda, que no tiene onda", aseguró de forma lapidaria la panelista de Bendita en el programa que conduce Beto Casella en El Nueve.

Algo distante de los programas y portales de espectáculos, sobre todo después de todo lo que fue el Wandagate, "La China" no mantiene la mejor relación con los medios de comunicación. Pero de la misma manera hay algunos ciclos que aprovechan para disparar contra la actriz cada vez que tienen oportunidad. Tal fue el caso de Bendita, donde Beto Casella aseguró que el viaje de la cantante a Qatar y su especial en Star+ esconde más proyectos laborales.

"Para mí, lo mejor que tiene China Suárez es que es linda, el resto lo hace todo mal", opinó por su parte Edith Hermida, muy filosa. Pese a la sorpresa de sus compañeros, la panelista siguió muy picante: "Es mala actriz, es mala onda, no tiene empatía con la gente".

"A las marcas que pautan con China Suárez, evidentemente, les interesa su imagen... Una chica hueca, linda, que no tiene onda. No tiene nada", cerró Hermida sus fuertes críticas contra "La China", de quien es más que evidente no tiene la mejor de las opiniones. Vale recordar que en octubre pasado, Beto Casella reveló el destrato que recibieron varios integrantes de Bendita por parte de Suárez y Rusherking.

El destrato de La China y Rusherking con el equipo de Bendita

Beto Casella contó hace unos meses que un grupo del programa que conduce en El Nueve se encontró inesperadamente en un restaurant con la actriz y el cantante. "Cuando la fueron a saludar, y a presentarle a Horacio Pagani, y nunca les había pasado, que era como si no los estuvieran viendo. Fue la indiferencia y el desprecio absoluto", detalló el presentador al aire.

Entonces Beto intentó analizar lo sucedido y ponerse en el lugar de la joven pareja, pero fue lapidario: "Podría haber dicho 'mirá estoy cenando', pero hizo como si fueran invisibles, quizás es algo de los tiempos que corren". "Fue incómodo, sobre todo por Horacito, porque lo convencimos con las chicas de ir y terminó de la peor manera", sumó Alejandra Maglietti, recordando el mal momento que vivieron.

"El chico del bar nos dijo que estaba ella con Rusherking, y yo sugerí que lo lleváramos a Horacio para que Rusher le explique qué es la música urbana. Nos pareció divertido. Pero no nos dijeron ni hola, una cortada de rostro tremenda", cerró Lola Cordero en aquella oportunidad.