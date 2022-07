Adrián Ventura amenazó a la gente en vivo y causó indignación: "Tienen que pensar a quién votan"

El operador macrista cuestionó el voto popular y fue rebatido por sus propios compañeros en el piso del canal Todo Noticias (TN).

El periodista ultramacrista Adrián ventura amenazó a los argentinos en vivo por TN por su futuro voto en las Elecciones 2023. La bochornosa reprimenda del columnista provocó incluso la reacción de sus colegas Guillermo Lobo y Lorena Maciel. "Tienen que pensar a quién votan", lanzó sin reparos.

En TN, Ventura, Lobo y Maciel debatían sobre el impacto en el bolsillo de los trabajadores en medio de un lunes agitado por la reconfiguración del Gobierno y la respuesta de los mercados a la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía, sin embargo, nadie se espera la amenaza que lanzó el operador político del Grupo Clarín.

Fue Guillermo Lobo quien planteó el escenario hipotético de una profesional con tres hijos y dos trabajos que llega con lo justo a fin de mes, a quien denominó "Claudia". "Claudia ve que cuando vaya al supermercado, con que se le corran un poco los precios, si antes llegaba al 30 de mes posiblemente ahora llegue al 26, 27", teorizó Lobo.

En respuesta, Adrián Ventura sostuvo que "posiblemente no llegue ni al 15" y anticipó: "Voy a ser muy duro y voy a decir algo que nunca se dice". Con un gesto serio en su cara y acercándose un poco a la cámara, el periodista no dudó en asegurar que "Claudia, cuando tiene que ir a votar, tiene que pensar a quién vota". La frase descolocó a los conductores, que reaccionaron de inmediato para frenarlo, no obstante, Ventura siguió por encima de ellos: "No, no, no, hay que hacerse cargo".

"Te corrijo una cuestión: los ciudadanos pueden votar bien o como fuere, nosotros votamos para que cumplan los deberes de funcionario público. No es la culpa de Claudia que el Presidente y la vicepresidenta no se hablen", cuestionó Lobo. Pero Ventura siguió adelante y lanzó: "No sé".

Entonces, fue Lorena Maciel la que intervino para criticar a su colega. "No es así. El pueblo es soberano de la política, pero no es tan directo el voto al tipo de política que se ejerce luego", apuntó la periodista. A lo que Ventura retrucó: "Ah, entonces votá a cualquiera".

"Bueno, se ha votado a Macri para un cambio y no encontró el rumbo económico. Mucha gente apostó a cambio radical para lo que es la historia de nuestro país, marcada por el peronismo", contraatacó Maciel. Casi sin palabras, Ventura intentó reencausar la conversación para salir de la escandalosa discusión y volvió sobre la economía de los ciudadanos.