Dramático relato de Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza: "Escupiendo sangre"

Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, recordó cómo fue el brutal golpe que recibió y compartió el doloroso momento que vivió en la clínica.

Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, rompió el silencio tras haber sufrido una brutal golpiza. El joven de 19 años que sufrió un impacto en la mandíbula a la salida de un boliche de Rosario (Santa Fe), reveló qué fue lo que pasó aquella noche y también ofreció un dramático testimonio de lo que vivió en la clínica donde fue internado.

Tras ser intervenido quirúrgicamente por sufrir una fractura de mandíbula con desplazamiento, Tiziano relató cómo fue el momento en el que recibió el golpe: "Yo estaba con mi hermano, cruzamos la calle, escucho que alguien de mi derecha me dice ‘Ey, tincho’, y cuando lo miro me como un golpe". Y agregó: "No tengo tiempo de contestarle ni de reaccionar. Al primero que me pega nunca lo veo, no podría reconocerlo".

Asimismo, y en diálogo con TN, el hijo de Valeria Mazza recordó cómo fue que logró escapar después de recibir el golpe: "Tengo una imagen de costado que veo cómo se le van a mi hermano y fue instintivo sacar a mi hermano de ahí. Recupero el equilibrio y salgo corriendo, con el envión lo empujo y lo traigo conmigo y salimos corriendo". Y sostuvo: "Ya estaba escupiendo sangre y sabía que tenía la mandíbula rota".

Junto a Benicio, su hermano, debió comunicarse con sus padres para notificarles lo que había ocurrido: "Fue una llamada terrible, porque tenía la sensación de tener la mandíbula rota". Luego, y al momento de ser internado, Tiziano admitió que "le cayó un poco la ficha" de lo que le había sucedido. "Me puse triste, porque entrás al cuarto y te sentís tan vulnerable", soltó. Luciana Geuna, la periodista que lo entrevistó, le consultó si alguna vez lo habían llamado "Tincho". Sobre esto, resaltó: "‘Ey, Tincho’ no me habían dicho nunca".

Tiziano Gravier fue operado tras la golpiza que sufrió en Rosario.

"Entiendo que este caso tomó mucha repercusión, pero no soy el primero y lamentablemente no creo que sea el último. Hoy en día hay muchísima violencia, no creo que estos chicos me hayan pegado porque sabían quienes era mis papás", añadió el hijo de la modelo y del empresario. Y concluyó: "Quiero aportar mi granito de arena para que no pase más".

"No entendía lo que había pasado. Le buscaba una explicación lógica al por qué. Era un mal humor todo el tiempo y tuve que aceptar de a poco esta nueva realidad y el proceso de recuperación que tiene el cuerpo". Completamente conmovido por lo vivido, y al ser consultado si todavía repasa el hecho, reconoció: "Cada vez menos, los primeros días era bastante feo. Ese momento que estás solo en tu cuarto antes de dormir. Pero ahora ya está, ya me operé dos veces y estoy pensando en recuperarme".

Cómo fue el ataque a Tiziano Gravier

El ataque ocurrió el último sábado por la noche cuando Tiziano Gravier junto a un hermano menor fue hasta un boliche del barrio Pichincha, de Rosario, para encontrarse con dos chicas "que conocía de otras ocasiones en Buenos Aires".

"Habían acordado un encuentro a la salida del boliche (con las chicas) y casi sin mediar palabras, porque en realidad le dijeron 'Tincho', una forma de estigmatizar a chicos de clase media alta, y luego lo golpearon", explicó el abogado de la familia Mazza, Germán Pugnaloni. En ese sentido, el representante legal de la familia Gravier Mazza agregó: "Lo escucharon hablar con un tono que no era frecuente para la ciudad de Rosario y por ese solo hecho lo agredieron y le dieron estos dos terribles golpes de puño".

La investigación del hecho quedó a cargo de la fiscalía de Flagrancia de Rosario, que confirmó que hasta el momento los agresores, dos jóvenes que quedaron registrados por una de las cámaras de vigilancia de la discoteca, no fueron identificados. A la vez, el abogado destacó que "por fortuna, Tiziano tomó la actitud de retirar a su hermano (porque) si se trenzaba en lucha no sé en qué podía terminar".

Valeria Mazza publicó un posteo en su cuenta de Twitter donde agradeció "el interés y la preocupación" de quienes la llamaron y consultaron por la salud de su hijo, al tiempo que contó: "El domingo a la madrugada mis hijos fueron atacados por 2 desconocidos, sin razón le pegaron a Tiziano, provocándole fractura de mandíbula".