Dos renuncias en una semana: otra figura de América TV pegó el portazo

Marcelo Tinelli recibió una noticia inesperada sobre una de sus figuras. En las últimas horas, otro famoso periodista anunció su salida de América TV.

En América TV ocurrió una situación inesperada que puso contra las cuerdas a Marcelo Tinelli, quien además de conducir el Bailando 2023 es el gerente de programación. Una de sus figuras tomó la decisión de renunciar a un programa que el "Cabezón" apostó en la grilla y esto se suma a la salida reciente de otro referente televisivo hace tan solo una semana.

Los canales de televisión están en constantes cambios para potenciar el rating, pero a veces suelen suceder algunos imprevistos, como por ejemplo, la renuncia de un periodista en América TV. Pese a que había sido incorporado a principios de septiembre, ahora le avisó a Marcelo Tinelli que no lo tengan más en cuenta. A esto se suma la decisión de Chiche Gelblung de abandonar Polémica en el bar.

Se trata de Marcelo Polino, quien también decidió abandonar el panel de Polémica en el bar, programa conducido por Marcela Tinayre. Sin embargo, el periodista de espectáculos seguirá como jurado del Bailando 2023 junto a Moria Casán, Pampita y Ángel De Brito.

"Marcelo de mi corazón, te esperamos. Y, además, avisales que ahora somos usurpadores, okupas. No pagamos más el alquiler porque estamos en contra de que hayas vendido", dijo Tinayre en la despedida en vivo que le hicieron. "Más allá de este sketch divino, quiero decir que este tiempo que compartí con ustedes la pasé genial", expresó Polino conmovido y sin dar muchas explicaciones de su salida.

Marcelo Polino se hartó de Coti Romero y la expuso en vivo en el Bailando: "Sos una maleducada"

Marcelo Polino es un periodista y presentador de televisión y radio, quien se desempeña desde hace años como jurado del Bailando, el certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli y actualmente emitido por la pantalla de América TV. Tras la fuerte denuncia que hizo contra Coti Romero, a quien acusó de haberle robado en pleno programa, el periodista la encaró al aire y se vivió un tenso momento en el estudio. Lejos de negarlo, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) reconoció haberle robado y el momento se volvió viral en las redes sociales.

Todo ocurrió cuando Cris Vanadia, el host de la transmisión, retó a la joven correntina a robarle una paleta de puntaje a Polino sin que se diera cuenta. La "hermanita" aceptó el desafío, y tras haberlo logrado, el periodista se enteró por un clip del momento exacto en las redes. Ante esto, hizo un furioso descargo en el que adelantó que iba a tomar firmes medidas al respecto. Tal como lo prometió, al día siguiente hizo un escándalo al aire en el que trató a la joven de "maleducada".

"Ayer vi que la habían hecho a Coti bajar a robarse una paleta. Son travesuras que no van, nosotros no podemos sacarle al jurado, me parece una falta de respeto", se quejó Polino. Coti intentó calmar las aguas mostrándole el pan que le había traído desde Corrientes, pero el jurado no dio el brazo a torcer e insistió: "Perdón querida, esto no es el jueguito que querés venir a inventar vos. Te venís a victimizar gala a gala. Acá vos viniste a robar material nuestro que es sagrado".

Coti no se disculpó, se rio y Polino arremetió una vez más: "Sos una maleducada, esto es sagrado. Peleate con los 'hermanitos', con todo el resto de la gente, pero con el jurado no te metas". "Trajimos chipacitos de Corrientes... Porque Lourdes (Sánchez) nunca te trajo, te los trajimos nosotros", reiteró la joven. "Lourdes me invita a la casa y me los prepara ella, así que callate la boca y dejá de ensuciar gente", cerró Polino, tajante.