Dos figuras de El Trece se trensaron en una discusión a los gritos.

Un fuerte cruce entre dos figuras de El Trece dio que hablar, y mucho, durante la mañana de este miércoles 14 de enero. En La Mañana con Moria, dos de las panelistas de Moria Casán tuvieron una acalorada discusión que llegó hasta los gritos.

María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández fueron las protagonistas, luego de que la primera de ellas insistiera con sus ataques a Ángel de Brito, algo que colmó la paciencia de la modelo.

¿Qué pasó entre María Fernanda Callejón y Cinthia Fernández?

Cinthia Fernandez y María Fernanda Callejón tuvieron un tenso cruce en vivo.

Todo comenzó cuando Moria Casán le pidió a Cinthia Fernández su opinión respecto a Ángel de Brito, teniendo en cuenta los comentarios vertidos por Callejón hacia él. "Que una persona opine no la convierte en un misógino ni nada por el estilo, me parece. Nosotros estamos sentados acá y opinamos de todo el mundo, también es lo que él ve y me parece que es respetable su postura. Yo lo tuve como jefe muchos años", detalló.

Sin poder continuar con su relato, la actriz volvió a insistir en que quien lleva las riendas de LAM suele maltratar a las mujeres. Su intromisión molestó a la excandidata a diputada. "La señora conductora me preguntó mi opinión y entonces yo tengo derecho a opinar. Vos no me vas venir a decir cuándo voy a hablar y cuándo tengo que opinar", le señaló.

"Hablo cuando quiero”, contestó su interlocutora, desafiante. "Yo también, y vos no tenés más derecho que yo. Vos no respetás nunca a la señora conductora, ni a nosotros. Vivís interrumpiendo", replicó Cinthia. "La opinión la respeto. Lo que no respeto es que de Brito quiera descalificar mi trabajo porque a vos no te gustaría que te lo hagan. Ponete en mi lugar", le espetó. "Vos no sos más que yo", puntualizó a los gritos.

"Vos te calentaste cuando nosotros opinamos sobre que no ibas a trabajar más por 60 mil pesos y para mí no amerita tanto", le recordó Fernández, sobre una vieja discusión en LAM. "Para vos, pero para mí sí. Yo respeto tu opinión", deslizó Callejón. "Bueno, entonces que sea la última vez que me callás" apuntó su compañera.