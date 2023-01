Dominique Metzger sorprendió a Nelson Castro y contó un secreto a voces: "Tienen que saber"

Dominique sorprendió al aire y Nelson Castro se quedó mudo. El descargo de la periodista de Telenoche.

Dominique Metzger sorprendió a todos los televidentes al realizar un duro pero certero descargo sobre un tema sensible. El mismo fue ante la mirada de Nelson Castro, quien la acompaña en la conducción de Telenoche este verano. "Tienen que saber", dijo la periodista.

Luego de darse a conocer el hostigamiento recibido por la hija de Isabel Macedo en las redes sociales y de entrevistarla tanto a ella como a su marido Juan Manuel Urtubey, Dominique Metzger decidió contar un secreto a voces sobre el padecimiento de las personas que reciben comentarios sobre el cuerpo ajeno. "A mí me lo dicen. Me pasa todo el tiempo y la gente es muy hiriente en esta cuestión”, explicó.

“Tienen que saber que nosotros somos personas, tenemos nuestros días buenos y malos, nos duele también que nos digan”, continuó Dominique Metzger, y agregó: "‘No me gustó como estas’, me dicen y duele, no hace falta que te digan una agresión innecesaria”.

Isabel Macedo explotó en las redes tras las críticas al cuerpo de su hija

Isabel Macedo mostró su indignación ante los comentarios detractivos hacia el cuerpo de su hija menor en varios de sus posteos de Instagram. La actriz de teatro, cine y televisión dedicó una publicación para contar cómo vive ese tipo de críticas y dar a conocer el amor que siente por la niña.

Muchos usuarios de Instagram hicieron alusión a que la hija menor de Macedo y Juan Manuel Urtubey estaría excedida de peso, lo que causó una reacción inmediata por parte de la artista. "Me parece que tiene que adelgazar” y “No la dejen engordar más” fueron algunos de los comentarios que recibieron los posteos de Isabel en los que se vio a la niña.

La actriz de telenovelas como Botineras, Floricienta y Guapas hizo una nueva publicación con su hija y escribió: "Yo te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: vamos a dejar pasar los comentarios negativos, vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo mejor, lleno de gente buena, ¿dale? Porque la verdad es que, para mí, nunca el aspecto físico de alguien lo va a definir. Así es como las voy a educar (a mis hijas). No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar. ¡Gracias por todos los mensajes lindos! Los amo".