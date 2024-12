Dolor en el espectáculo por lo que comunicó Andrea Rincón: "Me está matando"

Internaron de urgencia a Andrea Rincón y preocupa su salud: "Me está matando".

La actriz Andrea Rincón está pasando uno de los momentos más duros de su salud y en las últimas horas trascendió que se encuentra internada desde el pasado domingo tras presentar una gran inflamación muscular en la cervical que le impide moverse con normalidad. Los detalles del estado en el que se encuentra Andrea Rincón.

Quien dio la noticia de la internación de Andrea Rincón fue el periodista Fede Flowers en Net TV, quien sostuvo: “No la está pasando nada bien, está pasando un momento complicado de salud. Lo que me dice es que tiene una inflamación muy grande en todos los músculos que rodean la cervical y nunca la pasó tan mal como ahora”.

"La medicación comenzó siendo intramuscular, luego pasó vía oral y ahora es intravenosa, pero la medicación casi que se aproxima a la morfina lo que le están pasando ahora por el tipo de dolor que tiene", agregó el periodista que se comunicó directamente con Andrea Rincón. "Estoy con un dolor que no se va desde la mañana hasta la noche. El domingo vine a la guardia y me empezaron a pasar una medicación que es parecida a la morfina", sostuvo la actriz en un audio que le envió al periodista. "Que me pasen lo que sea, no se puede vivir así, estoy así casi hace dos semanas, me está matando, no lo puedo aguantar", agregó.

La reciente internación de Rincón preocupa a sus allegados porque ocurre en una época de muchos proyectos laborales en su vida. En el verano, la actriz tenía pactado debutar como conductora, además de subirse al escenario durante la temporada de teatro de Carlos Paz.

Belén Francese reveló lo que Telefe cortó de la pelea con Andrea Rincón en PH: "Sacada total"

Belén Francese y Andrea Rincón son dos reconocidas figuras del mundo del espectáculo que en los últimos días protagonizaron una fuerte polémica, tras su paso por PH, Podemos Hablar (Telefe). Todo ocurrió en plena grabación del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, quien les pidió a todos los presentes que contaran anécdotas de alguna "noche inolvidable" que hayan tenido. Cuando Francese reveló detalles desconocidos sobre una noche que pasó con Rincón, la actriz enfureció y se desató un tenso ida y vuelta que terminó con gritos y llantos. Más tarde, la modelo contó cuál fue la parte más fuerte que Telefe decidió no mostrar.

Desde que salió a la luz la pelea, se filtraron varios fragmentos del momento en las redes sociales. Más tarde, el canal de las tres pelotitas emitió el programa completo, pero según Francese, ocurrieron muchas más cosas de las que se mostraron en pantalla. La modelo hizo un descargo en el que habló al respecto y relató toda su versión de los hechos. "Me pasó que la pasé mal porque no estoy acostumbrada a que me venga un cambió de frente. La verdad es que llegué con la mejor de las ondas y me fui con la peor de las ondas. Trabajo hace tiempo ya en los medios y sé que estoy en un programa de entretenimiento, entonces quiero que la gente la pase bien y también yo propongo eso hace muchos años", comenzó Belén en Polémica en el Bar (América TV).

Luego, contó que todo ocurrió cuando Andy los hizo pasar al frente a contar una anécdota de una noche divertida e inolvidable. "Y yo pensé 'qué copado, tengo a Andrea acá, que una vez pasamos una, y le pregunté antes, inclusive se ve eso al aire, cuando ella me contesta ‘si, si, dale, dale’. Eso fue al aire y se ve cómo se divierte. Pero no sé, después de que ya habían pasado veinte minutos de programa y ella salta de la nada, muy agresiva para mi gusto", continuó. "La verdad es que no entendía, quedé descolocada, pero hoy lo veo y me da bronca, le tendría que haber contestado. Amenazó con irse, ¡y unos improperios! ¡Una falta de respeto, unos insultos!", agregó. Además, señaló que "Andy estaba descompuesto porque Andrea estaba sacada total" y que la producción tuvo que ir a un corte.

"Jamás me imaginé, era naif, una pena. Hubo que contenerla cuarenta minutos. Yo estaba re podrida, no quería pedir disculpas. Lo más berreta de ella es que justifica que tiene un problema. ¡No, no se justifica, porque no es nadie para faltarme el respeto!", argumentó. Por último, señaló que todavía "está todo mal" porque Rincón le dijo "cosas horribles". "Se metió con mi físico. No la quiero ni ver. Hubo una parte heavy que no salió al aire, donde ya hablaba incoherencias, por eso quedé descolocada. Para mí se equivocó de persona, creo que de su entorno no la cuidan", cerró.