"Dolor": así fue el desgarrador descargo de una icónica figura de El Nueve en pleno vivo

Una figura de El Nueve ya no formará parte del canal.

Uno de los conductores más emblemáticos de El Nueve protagonizó su último programa, tras décadas como presentador del noticiero del canal de aire. El periodista se pronunció contundente en un reciente descargo en vivo para anunciar por qué era su última emisión en ese rol, ya que decidió renunciar al programa.

El comunicador ya había adelantado que este sería su último año como conductor del noticiero y, de ese modo, en su descargo mostró su telegrama de renuncia para que no quedaran dudas de que fue una decisión personal y no una medida tomada por parte del canal. El periodista en cuestión es Esteban Mirol, quien compartía la conducción del mencionado noticiero con Marisa Andino.

"Alegría y dolor: alegría porque uno inicia un nuevo proyecto, porque son decisiones, porque me voy en el mejor momento, renuncie con el Martín Fierro en la mano. Dolor porque son un poco más de 20 años y de haber compartido momentos muy lindos y con muchos éxitos", comenzó su descargo el conductor de TV. Y siguió: "La decisión ya está tomada. Se empieza un nuevo proyecto, un abrazo para todos mis compañeros. Gracias a todos por haberme acompañado todos estos años".

El periodista se había pronunciado sobre su futuro laboral días atrás, en diálogo con La Nación, cuando soltó: "Estoy entusiasmado con el periodismo digital, con las redes sociales, con mi canal de YouTube, donde hago periodismo, producción y edición. Voy a poder hacer notas sobre temas que me interesan, como defensa del consumidor y de la tercera edad, y también me dedicaré a hacer y escribir sobre viajes. Si puedo, quiero dar la vuelta al mundo para contar historias de vida y recomendar lugares ¿Puedo pedir algo más en esta época?".

Noticiero de El Nueve

La despedida de Sergio Lapegüe de TN

"Este es un lugar en el que pude cumplir todos mis sueños, fui muy feliz. Muchas gracias. Me voy por decisión propia. Entré siendo soltero. Me casé, tengo hijos y ellos ya volaron. Tengo el nido vacío, pero me di el gusto de hacer todo lo que quise", comenzó diciendo el conductor, entre lágrimas. Y sumó: "Quiero agradecerles a los que están del otro lado, porque nos eligen todos los días. También a este grupo fantástico que la van a seguir rompiendo. A todo el equipo de producción, sonidistas y técnicos".

En diálogo con su colega María Laura Santillán en Infobae, Lapegüe reveló los verdaderos motivos de su decisión. "Me estaba apagando, me estaba apagando. Me estaba sintiendo aburrido. A las 9 menos diez le decía a Roxy: '¿Una hora más falta?'. Decía '¿Qué pasa, si yo estoy feliz acá?'. Porque hacer Tempraneros fue un invento mío, hasta el nombre es mío", comenzó el comunicador.

"El noticiero existía, pero yo le fui dando mi vuelta de rosca. ¿Por qué tenía ganas de irme? Si no había ofertas y seguía haciéndolo porque era mi trabajo. Me sentía feliz yéndome porque iba al gimnasio, a visitar a mi mamá, dormía una siesta, hacía la radio desde mi casa, pero me estaba apagando", agregó Lapegüe. Y cerró: "Se me había acabado la zanahoria que empezás a comer cuando sos muy joven y necesitaba otra. Entonces vino un tipo y me dijo 'tengo esta otra zanahoria' y está más rica".