Dólar: Guzmán le desmintió a Cristina Pérez una operación mediática

Las medidas económicas realizadas por el Gobierno, desde el inicio de la pandemia, fueron muy criticadas por algunos medios y periodistas de la oposición. Entre ellos, por supuesto, aparece Cristina Pérez. Esta vez, en Telefe Noticias, recibieron como invitado al ministro de Economía, Martín Guzmán. Y allí, durante una corta entrevista, el funcionario tuvo la chance de desestimar una fake news que la periodista macrista intentó instalar.

Los cruces se dieron de forma repetida durante la nota y el economista contestó con total tranquilidad a todas las dudas que trajo a colación la periodista. Pero la conversación comenzó a levantar temperatura cuando la conductora teorizó con respecto a los gastos en insumos por parte del campo. Cristina Pérez opinó que no veía un incentivo para los productores a causa de los cambios en el dólar y el ministro, contestó: "El de $150 es el blue, son mercados de un volumen diferente. Se mueve con muy poco volumen, hay muy pocas operaciones y no constituyen una referencia. Argentina es un país de ingresos medios, no bajos. El dólar de referencia para la determinación de los precios es el oficial".

Por esa frase, la periodista ultramacrista respondió fuerte e irónica: "Pero los insumos se compran en el dólar, lamentablemente, marginal. Lo debe saber usted, como hombre de la economía". Y cuando Guzmán expresó que ese dato era incorrecto, discutió: "Bueno, pregúntele a los productores, ministro. Yo he hablado con ellos y es lo que dicen". Con una sonrisa en la cara, el ministro sentenció: "Sí, sí, hablamos con los productores y manejamos la economía argentina. Eso es incorrecto, las importaciones y todos los insumos se dan a valor oficial".

Mirá el momento:

Dejando atrás la operación mediática de algunos medios opositores, Guzmán agregó: "Las condiciones son las mismas para cualquiera, hay controles de capitales y un límite para los dólares que se pueden comprar. Es una consecuencia de que por años el país tomó compromisos en dólares pero no logró generar capacidad productiva de lo que le vende al mundo de una forma consistente". Además, manifestó: "Hay un problema en toda la economía de falta de dólares y eso limita la capacidad de demandarlos, y también de crecer. Para poder establecer una recuperación sostenida en el tiempo, Argentina tiene que generar un crecimiento en sus exportaciones y eso no se logra de un día para el otro".

Cristina Pérez, contra Guzmán

Más allá de esto, no fue el único cruce que tuvieron durante la noche. Ante todas las medidas dictaminadas por parte del Gobierno Nacional en relación a la compra de dólares, Cristina Pérez disparó: "Usted dice que el Gobierno no está devaluando pero casi ningún argentino puede conseguir el dólar a precio oficial. También se está invitando a la gente a ahorrar en pesos pero ni siquiera usted tiene sus propios ahorros en pesos. ¿De qué manera se transmite este mensaje cuando la gente solo busca cuidar el dinero que tiene?".

Ante un nuevo ataque, Guzmán no dudó: "En cuanto a lo personal, te cuento que yo viví tres años en Estados Unidos y la declaración jurada que he presentado corresponde a ese período. Mis ingresos, en ese momento, eran en dólares. En cuanto a la situación de los activos en pesos, este año han tenido una evolución muy positiva. Quienes invirtieron, tuvieron retornos reales por encima de la inflación". Y cerró: "Ir construyendo instrumentos de financiamiento y ahorro en pesos de una forma más amplia, lleva tiempo pero en esa dirección vamos. Esto esta ayudando fuertemente a la economía para enfrentar parte de los gastos de las consecuencias de la pandemia".