Este producto turco apenas tuvo un capítulo emitido y ya dio que hablar.

Parece que Telefe vuelve a apostar por algo que le dio resultado últimamente: las novelas turcas. En esta oportunidad debutó Doctor milagro el lunes 12 de abril por la noche y fue un verdadero furor en cuanto al rating: con 13.3 puntos de promedio y picos de 14.1 fue lo segundo más visto del día detrás de Masterchef Celebrity, por el mismo canal, que dominó con 17.4. El podio lo completó Bienvenidos a Bordo, por El Trece, con 11.8.

Incluso, el producto extranjero fue la primera tendencia en Twitter apenas comenzado y, cuando ya había terminado el capítulo inicial, se mantenía en el top cinco en ese sentido. En principio, irá entre las 21.30 y las 22.30 horas, aunque no se descarta que esa franja se extienda dentro de algunas semanas si el éxito en el encendido y la amplia repercusión en las redes sociales continúan.

Según indica la grilla del propio Telefe, una unidad quirúrgica verá alterada su normalidad cuando el joven Ali Vefa se sume al equipo. Él presenta un trastorno del espectro autista y sufre el Síndrome del Sabio (o Savant), algo que en un principio le dificultará la comunicación con sus compañeros y con los pacientes.

Abandonado desde niño por su padre, el protagonista apela a la resiliencia e igualmente logra convertirse en médico e inicia sus tareas en el hospital. Sin embargo, las relaciones interpersonales y profesionales se verán afectadas por el autismo (afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con las otras), algo que deberá resolver con el correr del tiempo.

Estrenada en Turquía con el nombre original Mucize Doktor el 2 de septiembre de 2019 a través de la señal Fox, son dos temporadas que se desarrollan mayoritariamente en Estambul, la capital nacional. Está basada en Buen doctor, una serie coreana emitida en 2013, aunque tuvo su nueva versión turca en 2017 antes de la actual. Allí brilla Taner Ölmez como el actor principal, mientras que el director es Yusuf Pirhasan y el guión pertenece a Pinar Bulut Onur Koralp.

Qué es el Síndrome del Sabio

Se trata de un estado patológico según el cual algunos individuos con desórdenes mentales más discapacidades físicas y motrices poseen una sorprendente habilidad de todo tipo, muy por encima del promedio, para sobreponerse a ello y ser incluso más productivos que aquellos que no lo sufren.

Aproximadamente una de cada diez personas con autismo cuentan con habilidades Savant .No obstante, ello no tiene que ver solamente con el autismo, ya que una de cada 1400 personas en el mundo que no lo padecen sí cuentan igualmente con el Síndrome del Sabio.