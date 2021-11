Diego Torres sumido en una crisis brutal: "Algunas cosas llamaron la atención"

El cantante está en medio de un conflicto marital y se habría ido de su casa de familia.

Diego Torres y su esposa, Débora Bello, estarían en medio de una fuerte crisis y, según informaron periodistas de espectáculos, el cantante ya no viviría en su casa familiar. El conflicto entre la modelo y el compositor no se trataría de algo pasajero, por lo que todo el ambiente artístico está atento a las novedades.

"Hubo algunas cosas que llamaron la atención, como suele pasar en este tipo de casos. Lo primero que se advirtió fue que los dos dejaron de postear fotos juntos en sus redes sociales. A partir de eso empezaron las averiguaciones, que confirmaron que entre ellos las cosas no estaban bien, aunque todavía no se pueda decir que se trata de algo permanente", informó la periodista Maite Peñoñori, en Los Ángeles de la Mañana.

Por su parte, Ángel de Brito decidió sumar información a lo relatado por su panelista y enunció: "A mí me dijeron más, incluso. Según lo que me contaron, él se habría ido de su casa y estaría habitando un departamento o una vivienda en la Calle 79, que es muy reconocida en esa zona".

"En líneas generales son bien vistos y muy queridos, así que está noticia ya nos cayó mal a nosotros y seguramente pasará lo mismo con gran parte del ambiente. Esperemos. Por ahí se trata de una crisis de pareja pasajera, como la que tienen muchos matrimonios, y la puedan superar", cerró el conductor de televisión, sobre sus dudas ante el tipo de conflicto marital que enfrentan Torres y Bello.

La felicidad de Diego Torres en los Latin Grammy

"Después de esta pandemia, que nos ha tenido a todos muy complicadios, hay que celebrar de volver a vernos y volver a compartir. Estoy viviendo cosas increíbles. El homenaje a Rubén Blades y hoy abrir la ceremonia con Gloria Estefan, me encanta, celebro la diversidad, celebro el puente en la música", reflexionó Diego Torres sobre la pluralidad musical de Latinoamérica.

"Uno disfruta cuando aparecen artista nuevos y tiene su espacio. También cuando se tiene en cuenta el trabajo que uno hace, porque es su trabajo, así que estar nominado ya significa una alegría enorme", siguió, el cantante, en la alfombra roja de la premiación. Y agregó: "Nunca pensé que la vida me iba a dar tantas posibilidades de cantar con artistas diversos y llevar mi música a tantos lugares. Siempre me acuerdo de cuando mi mamá me dijo que había una manera diferente de intererpretar en mí, así que ahí empezó todo".