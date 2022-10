Diego Torres fue visto con su nueva pareja pero negó todo: "Días muy intensos"

El actor y cantante dio a conocer cómo se encuentra sentimentalmente tras su separación de Débora Bello. Diego Torres reveló todo sobre su presente.

Diego Torres se separó de Débora Bello hace meses y, al ser consultado por quien sería su actual novia, se mostró evasivo. El cantante de Color Esperanza con su silencio generó aún más expectativa sobre su estado sentimental y su supuesta romance con la música Martina Díaz.

"Muy contento de estar acá, de hacer más conciertos, de volver a reencontrarme con la gente y la familia, ahora que uno está con tanto viaje y que se volvió a abrir la posibilidad de viajar y de trabajar", comenzó su descargo el miembro de La Banda del Golden Rocket.

Torres dialogó con Socios del Espectáculo y reveló varios datos sobre su presente personal y laboral. "Ahora tengo días muy intensos porque tenemos conciertos, tengo una participación en la segunda temporada del Encargado que es la serie de Francella, los Rex y después sí, a Colombia. Viajando muchísimo", agregó el intérprete de Tratar de Estar Mejor.

"Estás muy fachero, ¿estás enamorado?”, preguntó el cronista del programa de El Trece. Diego acudió a su humor para salir de ese brete y enunció: "Muchas gracias, es que las operaciones últimas, después te paso el que me hace los apliques". Cuando fue consultado de manera directa por su supuesta relación con Díaz, Torres soltó: "No, no. Estamos muy tranquilos".

Diego Torres sobre su separación de Débora Bello

El cantante se pronunció sobre su ruptura amorosa con la madre de sus hijos, que se dio en plena pandemia, en diálogo con María Laura Santillán en Infobae. "Imaginate que eso es un cambio drástico en la vida. Es como una bisagra en la vida. No sé si lo asocio o es en el contexto donde me sucedió. Me sucedieron una cantidad de emociones en la pandemia que fueron difíciles de ordenar y de acomodar. Ahí es donde entra la terapia", enunció Diego Torres.

"Como dicen los terapeutas, tenés un cajón y en el cajón tiras todo y tenés todo muy desordenado y de repente el mundo se detuvo y decís 'uy, mirá cómo está este cajón. ¿Por qué no lo empiezo a ordenar un poquito?'. A nivel personal significó y significa muchas cosas. A nivel profesional, lo que te venía contando. En Amanece hablo de eso, el mundo todo cambiará de ahora en adelante", continuó el artista. Y cerró: "Se vive emocionalmente como una ola muy grande que vas surfeando y que por momentos te tira a la mierda Y abajo hay coral, y el coral corta, sangra y lastima y duele".