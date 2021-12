Diego Torres confirmó que se separó de Débora Bello: "Estamos pasando por un momento complicado"

Diego Torres confirmó que se separó de Débora Bello, después de 17 años juntos, durante su aparición en La noche de Mirtha.

Diego Torres confirmó en La noche de Mirtha que se separó de Débora Bello, la madre de su hija Nina. Después de semanas de rumores que aseguraban que ya no estaban compartiendo su casa de Miami, finalmente el cantante confirmó que ella se quedó ahí con la nena y que terminaron su relación.

Cuando el resto de los invitados, Jey Mammón, Ricardo Darín y Darío Barassi, vieron que Mirtha Legrand estaba intentando indagar en la vida sentimental de Torres a raíz de estos rumores, empezaron a hacer chistes para calmar la tensión. “¿Estás solo, vos?”, le preguntó “La Chiqui”. “Yo estoy solo, suelto. ¿Qué querés que te diga?”, contestó él.

“Somos muy prudentes, no te vamos a hacer ningún tipo de preguntas que te incomoden”, bromeó Darín y Juana agregó: “Voy a hacer la gran Mirtha Legrand: ‘Quedate tranquilo, este es un programa ameno. ¿Estás separado?’”, en referencia al día en que Mirtha invitó a su programa a Sergio Schoklender y le preguntó, sin nada de tacto: “No estés nervioso, no te voy a hacer pasar un mal momento, no es mi estilo ni mi costumbre. pero te quiero preguntar, por ejemplo: ¿Por qué mataste a tus padres?’”.

“Creo que es una buena ocasión para aclararlo, sí. Estamos pasando por un momento complicado, pero nos queremos mucho. Tenemos una hija que amamos y nos tratamos muy bien, y las relaciones de mucho tiempo”, explicó el cantante, y agregó que Débora está en Miami con su hija en este momento.

“Ella es una madre ejemplar y está ahí presente todo el tiempo. Son estas cosas de las relaciones largas, siempre tienen idas y vueltas. Y toda esta situación no ha sido fácil, con la pandemia, dejar de viajar… el trabajo se vio muy afectado y eso también le influye a uno como persona, de alguna manera. Pero lo importante es que nos llevamos bien y nos queremos mucho. Somos gente muy tranquila”, cerró.

La anécdota de Ricardo Darín con el padre de Diego Torres

En otro momento de la cena, Darín contó una anécdota muy divertida con el papá de Diego: el día en que terminaron tomando un café en un boliche gay. “Justo coincidimos en un viaje. Yo estaba el España con papá, ‘El Lole’, entonces le digo: ‘Ricardo, ¿me hacés la gamba? ¿Lo cuidás al viejo que yo me voy a trabajar a Galicia?’”, comenzó el músico.

“Y me dijo: ‘Quedate tranquilo, yo lo saco a pasear’. Y le digo: ‘Bueno, papá, te va a pasar a buscar Ricardo’, y me dice: ‘¿Estás seguro? Ese pibe no me cae bien’”, recordó. “Un día fuimos a comer, estábamos los dos solos, y cuando terminamos le digo: ‘¿Querés ir a tomar un café?’. Y me dice: ‘Ah, bueno, dale’. Era un día de semana y no había muchos lugares abiertos en Madrid, estábamos en la zona de Chueca”, relató Darín.

“Y lo llevo a un boliche al que yo iba, un boliche gay. Entonces nos sentamos en una mesa, pedimos un café y todas las mesas estaban ocupadas por parejas. Entonces él, rápido, empezó a mirar, le llamó la atención y me dice: ‘¿Qué clase de boliche es este?’. Y le digo: ‘Lole, yo te traje acá porque te quiero hablar de algo que no quería hablar delante de tu hijo’. ‘¡La pu… que te parió!’, me dice. Él no lo podía creer, era precioso”, cerró el actor.