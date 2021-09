Diego Poggi mantuvo un tenso cruce con la hermana de un ladrón: "Bastante desviado"

El panelista Diego Poggi se enfrentó en vivo con la hermana de Javier Coria, el delincuente que fue golpeado tras intentar robar una bicicleta.

En Cortá por Lozano (Telefe) Diego Poggi mantuvo un tenso enfrentamiento con la hermana de Javier Coria, un ladrón que terminó en coma tras ser golpeado por intentar robar una bicicleta. "Bastante desviado le salió el pibe", fulminó el periodista al aire.

Ezequiel Maidana, un joven de 19 años, fue la víctima del intento de robo. Todas las noches trabaja como delivery en el límite entre los partidos bonaerenses de San Miguel y Moreno, y cuando fue increpado por Javier Coria, el delincuente de 22 años, le terminó propinando una paliza. Como consecuencia, lo detuvieron por el delito de tentativa de homicidio.

Ahora, es la hermana de Coria la que pidió justicia por el hombre que permanece en coma porducto de la brutal golpiza que recibió tras intentar robar una bicicleta. Y en medio de un móvil con el magazine de Verónica Lozano, Poggi tomó la palabra para soltar un contrapunto crítico. Todo comenzó cuando Karen, la mujer, comentó: “Mi mamá es pastora. Mi hermano fue a hacer la denuncia cuando se enteró de todo”. Y el periodista lanzó: “Bastante desviado le salió el pibe”.

“Qué comentario, ¿no? No importa si le salió desviado o lo que sea”, protestó. Lozano, confundida, preguntó quién había dicho eso. Poggi reconoció haber sido el autor de la frase: “Y sí, es que es chorro, robó”. Entonces, Karen manifestó: “Pero entonces el muchacho este Ezequiel es un asesino”. A lo que Poggi retrucó con una pregunta retórica: “Sí, es asesino. Esto les pasó a los dos, ¿pero quién empezó?”.

Tomando el rol de defensora de su hermano, la mujer cuestionó a Poggi: “Yo no defiendo a mi hermano porque sé que él no es un santo, pero el otro tampoco lo es, sino no hubiese hecho lo que hizo. La mamá lo tiene como un bebé y de bebé no tiene nada. Yo opino que una persona a la que le robás y que no tiene esa maldad, se deja robar y bueno, uno tiene que irse con la cabeza gacha, o como se dice acá en el barrio, como un gil”.

“¡No! Si te roban, uno se defiende. A uno le cuesta mucho conseguir la guita para comer, para comprarte la bicicleta, para lo que sea. No lo justifico, pero las dos cosas están mal: que tu hermano sea chorro y esté peleando por su vida y que el otro lo quiso matar”, manifestó, enojado el periodista y conductor radial, quien remató con un "yo te pido disculpas...pero tu hermano es chorro".