Sturzenegger dijo que el Garrahan es "un gasto" y reveló qué le pidió Milei por el dólar

En medio de la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan con paros y reclamos constantes de sus trabajadores por mayor aumento salarial y mejora en condiciones laborales, el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, calificó a la salud pública como "un gasto". También expresó que el presidente Javier Milei le exigió a él y a otros de sus principales funcionarios que "no vean" ni el precio del dólar, ni el riesgo país ni encuestas ni estén "ansiosos" sino que se "concentren" en su trabajo.

"Un hospital es eminentemente un gasto público, que se financia con los impuestos y es, eminentemente provincial, excepto un par de hospitales que han quedado en el Gobierno nacional", dijo Sturzenegger en declaraciones a A24. El ministro respondía de esa manera a qué posición debe tomar la gestión libertaria sobre el financiamiento de la salud pública. El periodista que lo entrevistaba citó el ejemplo de cobrar un canon para rutas aéreas o peajes para concesiones de rutas pero que esa situación no se puede replicar en hospitales. "Es provincial, la salud es provincial", agregó el ministro después.

El periodista volvió a consultarle por cómo el gobierno de Milei pretende sostener los hospitales públicos. "El resto de la obra publica la poa des financiar desde los privados porque tiene una contraprestación, los hospitales no", reiteró el periodista Antonio Laje. Sin embargo, Sturzenegger prefirió esquivar la pregunta y abordar otro eje. "Pero volviendo a la pregunta de Lara... justamente ayer salieron las concesiones viales...", y siguió hablando de la privatización de rutas.

Por otro lado, el ministro también develó que el presidente Milei le pidió a él y a otros de sus principales ministros que no se desconcentren con números de la economía ni de la política sino que se centren en "lo estructural". "El presidente Milei mucho nos dice, ustedes no miren el dólar, el riesgo país, las encuestas, nada. Nosotros tenemos ideas muy centrales. Bajemos el gasto público para bajar impuestos y generemos libertad económica para que el argentino pueda desarrollarse con libertad. Uno tiene que concentrarse en lo estructural", detalló.

El ministro que no mira el precio del dólar

Consultado puntualmente sobre si no mira el precio del dólar, el funcionario contestó: "No, no miro el dólar. Viste que desde que el ministro de Economía salió del cepo, medio que desapareció de las noticias. Ha sido una cosa de una tranquilidad absoluta", planteó.

Luego, Laje también le preguntó por los bajos números que arrojó hasta el momento la reciente política de blanqueo de dólares bajo el colchón. "Vuelvo a esas conversaciones que te decía, el Presidente nos decía 'no estén ansiosos con el dólar, no estén ansiosos en ver una cosa increíble que ocurra'. Libertad, hacer las cosas bien, trabajar ordenadamente, y, al tiempo que tenga que ir, se va a ir dando", indicó Sturzenegger.

Y luego agregó: "Entiendo que estás en un programa de TV, que es importante, es la noticia del día, pero nosotros tenemos que pensarlo estructuralmente".