Diego Peretti reveló por qué trabajo cambiaría la actuación: "Es lo único"

El multifacético actor Diego Peretti reveló cuál es el único trabajo por el que hubiese dejado la actuación y sorprendió a todos con su elección, por fuera de su otra profesión (la psiquiatria).

Diego Peretti es uno de los actores más populares de Argentina. Actualmente protagoniza el thriller Ecos de un crimen, que puede verse en salas de cine, y en una entrevista con el magazine Flor de Equipo (Telefe) reveló cuál es el único trabajo por el que hubiese dejado la actuación. "Me hubiera encantado", afirmó, para sorpresa de todos los presentes.

El actor hizo una sorprendente revelación al aire, sobre su vida detrás de las cámaras, y expresó: "jugué muy bien al fútbol, siempre digo que podría haber sido futbolista profesional. Me hubiera encantado... es lo único que cambiaría por la actuación". Encadenado al tema, contó cómo fue la primera vez que se encontró con Diego Maradona y el papelón que vivió junto a él: iban a jugar un partido, pisó mal la pelota y se cayó al piso, quedando en ridículo frente a "El 10".

Además, aseguró que sigue un intenso entrenamiento para estar en forma vinculado con ese deporte, motivo por el que a los 60 años se siente muy cómodo trabajando en Inmaduros, la comedia que protagoniza con Adrián Suar en el Teatro Nacional, con dirección de Mauricio Dayub. Por otro lado, sobre su antigua profesión -la psiquiatria- Peretti recordó que tras el éxito de su personaje en Poliladrón (Polka) en 1995, no volvió más al ámbito hospitalario y se dedicó de lleno a la actuación, oficio que venía haciendo en teatro independiente hasta su salto a la televisión.

"Solo extraño las primeras entrevistas, en las que investigas donde esta el motivo principal de consulta", señaló. Y privilegió su trabajo actual, que le permite tener toda la libertad para la creación de sus personajes, y eso conlleva la responsabilidad de ser meticuloso con cada proyecto que acepte.

La pícara manía de Diego Peretti con la edad: "Es de obsesivo"

En cuanto las panelistas preguntaron por su look, el actor reconoció que tiene la divertida manía de restarse un año desde que es adolescente: "es de obsesivo. Cuando llegaba el cumpleaños me daba la sensación de que no había logrado todo lo que quería hacer ese año, entonces en vez de 18 decía que tenía 17 años, hasta que se agotaba la mentira".