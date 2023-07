Devastadoras noticias sobre Silvina Luna: "No tiene"

Silvina Luna continúa luchando por su vida en terapia intensiva: los detalles sobre su delicado estado de salud.

Devastadoras noticias sobre Silvina Luna: "No tiene fuerzas"

Silvina Luna no está pasando por sus mejores días y, a pesar de los intentos de los médicos por quitarle la asistencia respiratoria, su cuerpo todavía no lo permite. La modelo se encuentra internada en el área de terapia intensiva del Hospital Italiano hace más de 20 días y, si bien presentó algunos avances e incluso despertó del coma en un momento, todavía no está lista para respirar por sus propios medios.

Luna se encuentra en coma farmacológico debido a una grave infección pulmonar que contrajo, ocasionada por una bacteria. Días atrás, se había despertado y los médicos le retiraron el respirador mecánico. Sin embargo, su salud está tan delicada que, en medio de sus altibajos, volvieron a colocárselo y desde entonces no mejora.

Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), compartió las últimas actualizaciones que le llegaron sobre la modelo y publicó en su cuenta de Twitter: “Intentaron nuevamente quitarle el respirador, pero debieron dar marcha atrás porque no tiene fuerzas para respirar sin la ayuda mecánica”. Mientras tanto, su familia la está acompañando y pide cadenas de oraciones para transitar este difícil momento.

La familia de Silvina Luna prepara su ataque contra Aníbal Lotocki

Los familiares de Silvina Luna aseguraron que harán todo lo que esté a su alcance para enviar a prisión a Aníbal Lotocki, el médico que le arruinó la vida a la modelo por haber cometido mala praxis en sus cirugías. "Ayer estuve hablando con una persona que está en el hospital acompañando a Silvina Luna, la está peleando. El hermano de Silvina, Ezequiel, está seguro de que va a salir adelante", relató Estefi Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine).

Y aseguró que la familia "está viviendo una pesadilla" y que, si bien ahora no es el momento indicado, planean hacer todo lo posible para que Lotocki vaya a prisión. "Lo que me dicen de adentro es 'ahora no tenemos fuerzas, queremos primero que Silvina salga adelante, pero después de esto nos vamos a ocupar de que Lotocki vaya preso. Personalmente, nos vamos a ocupar de que tipo este en la cárcel'", cerró la panelista.