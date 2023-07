Deuda millonaria y en dólares: More Rial puede quedar en la calle y le hizo un urgente pedido a Jorge Rial

Morena Rial está a punto de ser desalojada de su hogar. El desesperado pedido que le hizo a su padre, Jorge Rial, en medio de una crisis personal.

Morena Rial no baja los brazos y le hizo un urgente pedido económico a su padre, Jorge Rial, en medio de su distanciamiento. En más de una ocasión, la influencer aseguró que están peleados y que no tienen contacto desde hace años. Sin embargo, le hizo varios reclamos con respecto a lo financiero. En este contexto, la joven apareció en una entrevista con Carmen Barbieri y le exigió a su padre frente a las cámaras que se hiciera cargo de una deuda millonaria que tiene desde principios de 2023.

Morena se presentó a Mañanísima (Ciudad Magazine) y reveló detalles desconocidos sobre el conflicto con su padre. Además, le hizo un nuevo reclamo: que le enviara dinero urgentemente para pagar una deuda de 6.200 dólares que tiene acumulada desde comienzos de este año, cuando se mudó desde Córdoba a Buenos Aires.

“¿No pensaste en pagar ese alquiler para que no te desalojen?”, le preguntó "Pampito", panelista del programa. “No tengo por qué pagarlo yo porque no está a mi nombre”, respondió More, tajante. “Pero estás viviendo ahí y estás usando el departamento”, le remarcó el panelista. Sin embargo, la joven se mantuvo firme a su postura y manifestó que, como no está a su nombre, las deudas son de su padre porque "alguien se comprometió a pagar".

“Si me compro el auto, lo pago yo y me comprometo a hacerlo en cuotas, lo pago. Pero ni siquiera está a mi nombre”, se justificó la joven. Además, recordó que fue su padre quien le pidió que se mudara a Buenos Aires. “Odio los departamentos. Si tengo que pagar, pagaría por algo que me guste. A mí me dijeron que tenía que venir acá porque el nene (Francesco) tenía que ir al colegio de River. Me iría a una casa que está mas cerca de Escobar porque este es un 2x2 y es un aburrimiento”, sostuvo.

En esta línea, aseguró: “No tengo dónde ir a vivir, pero hasta llegar al desalojo falta un tiempito. Se supone que un padre y un abuelo no va a dejar en la calle a su nieto. Era un contrato de un año que empezó hace un año, pero la realidad es que no están pagando. El inquilino es Jorge, no yo". Por último, dejó en claro que quiere volver a Córdoba.

"No me gusta para nada acá. Si me desalojan, me hacen un favor. Nunca me voy a quedar en la calle, tengo amigas que nunca me van a dejar en la calle. Con Jorge no se puede hablar, pero mandó a su abogado. Abogado con su abogado, que se entiendan”, cerró la hija de Jorge Rial.

El mensaje de Morena Rial que más le dolió a Jorge Rial

Recientemente, Morena Rial le envió un mensaje por el Día del Amigo a Luis Ventura, con quien su padre está enfrentado. "Feliz día a mi gran amigo, tío y buena gente. Gracias por estar siempre, pero más en las malas. Te quiero", escribió la influencer en su cuenta de Instagram. De fondo, agregó el fragmento de la canción Mientras Me Curo del Cora, de Karol G: "Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, más na' necesito".

Más tarde, agregó otra publicación con la frase con una picante indirecta para algunas personas de su entorno: "Te mereces todo lo que hiciste a otros. Tu sabrás si eso te da miedo o felicidad. Feliz día a todos mis amigos. Y a los falsos fíjense...". Por su parte, Rial también le dedicó un irónico mensaje a Ventura por el Día del Amigo y publicó una foto de los dos juntos junto al texto: "¡Feliz día del amigo!".