Destrozaron a Eduardo Feinmann por insultar a Néstor Kirchner: "Corrupto"

Eduardo Feinmann trató de "corrupto" a Néstor Kirchner y en las redes sociales no lo perdonaron.

Eduardo Feinmann volvió a ser blanco de cientos de críticas tras criticar en redes sociales a Néstor Kirchner. "No hay nada más corrupto que vos", fue solo uno de los tantísimos mensajes que apuntaron contra el periodista en Twitter, en donde hizo un insólito reclamo.

En los últimos días, en las redes sociales comenzó a hacerse tendencia una inesperada defensa a Julio Argentino Roca y los monumentos que aún lo homenajean en distintos puntos del país. La figura del expresidente es sin dudas una de las que más controversia genera en el país y, fiel a su estilo, Eduardo Feinmann no se quiso quedar afuera de la polémica.

En sintonía con algunos libertarios en las redes, el periodista de LN+ compartió una imagen de Roca e hizo una propuesta especial. "El CCK no puede tener más el nombre de un corrupto", comenzó escribiendo Feinmann en su posteo, en alusión al Centro Cultural Kirchner (aunque sin nombrar específicamente al expresidente) que lleva su nombre en homenaje a Néstor Kirchner.

No es un reclamo nuevo: prácticamente desde que se inauguró, el antiperonismo se queja del nombre que lleva el centro cultural que se armó en el ex Correo Central. "Debería llamarse: CCR. Centro Cultural ROCA", cerró su polémica propuesta el operador macrista, que por estos días no estuvo conduciendo sus programas de LN+ y Radio Mitre por encontrarse de vacaciones.

Obviamente, las críticas al periodista en la red social de Elon Musk no tardaron en llegar. "No hay nada más corrupto que vos", "Ahhh, nada como el olor a lágrimas de gorila por la tarde", "Hagan uno y pónganle Roca inspector de zócalo" y siempre del lado de los que matan... siempre...", fueron solo algunos de los comentarios que recibió la publicación de Eduardo Feinmann.

Moldavsky dijo lo que muchos piensan en la cara de Feinmann: "Todos te dicen"

Roberto Moldavsky es uno de los humoristas más reconocidos de la República Argentina. Es por esta razón que su palabra cobra notoriedad entre sus seguidores y los oyentes de Radio Mitre, en donde integra el staff del programa conducido por Jorge Lanata. En este ámbito, y bajo el marco del pase entre este envío y el programa de Eduardo Feinmann, el protagonista lanzó una afirmación que mucha gente piensa.

“El mundo se está preguntando desde sus principios qué es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Buena pregunta. La felicidad son las pequeñas cosas digo yo porque estoy circuncidado. Como estoy circuncidado suelo decir este verso para convencer a la que está conmigo. La felicidad está en las pequeñas cosas pero no tan pequeñas”, comenzó diciendo Moldavsky.

Con la atención de Jorge Lanata y María Isabel Sánchez (quien está en reemplazo de Eduardo Feinmann), Moldavsky continuó: "Mi felicidad por ejemplo es llegar a una calle y encontrar un lugar para estacionarse. Todos te dicen, déjalo a cinco cuadras, viste esa gente que te dice... en Belgrano es imposible estacionar, todas las casas tienen garage y a mi hija hace 6 años que no la veo porque no puedo estacionar”.

“Otra felicidad es llegar a la noche a tu casa, tarde y hambriento, y hay una milanesa ahí. Quedó una, los chicos no la comieron, alguien se olvidó. También esas dos porciones de pizza que alguien dejó, por casualidad, porque no las quiso; o te pones un jean que no habías mandado a lavar, metes la manito y hay plata, 100 dólares. Encontrar el celular puede ser otra. ¿Viste cuando decís ‘esta vez lo perdí, esta vez lo perdí'? Avisas que lo perdiste, empezás a repasar tu día, te empezás a putear vos mismo, y de pronto en el auto, en un costado, o abajo la cama aparece”, cerró Moldavsky, compartiendo su pensamiento acerca de lo que (para él) es la felicidad de un ser humano.