Después de su fuerte altercado, Beto Casella y Ángel de Brito se cruzarán en vivo.

El periodista Ángel de Brito sorprendió este fin de semana al anunciar oficialmente que Beto Casella será el invitado estelar de este lunes en LAM, marcando el primer reencuentro público entre ambos tras el picante altercado que protagonizaron por el futuro laboral del conductor. A través de sus redes, De Brito compartió la placa con la foto de Casella y la confirmación de que el histórico conductor de El Nueve, ahora figura de América TV, estará como invitado en su programa..

La tensión entre las dos figuras se disparó hace pocas semanas, cuando De Brito primereó la información sobre el pase de Beto Casella a América TV para 2026. Lejos de tomarlo bien, Beto estalló en X, donde acusó a su colega de no respetar los tiempos y de poner en riesgo la armonía de su equipo en El Nueve.

"Me extraña mucho que gente de la industria no maneje estos códigos", había disparado Casella, visiblemente molesto. Su argumento era que un anuncio de ese calibre, que involucra a panelistas y auspiciantes, debía ser comunicado por el protagonista.

La respuesta de Ángel no se hizo esperar y fue lapidaria: "Mentira. Ya rescindió", tuiteó, desmintiendo que se tratara de una especulación y defendiendo su rol de periodista de espectáculos. "Los pases siempre fueron y son noticia", retrucó el conductor de LAM, quien le bajó el precio al enojo de Beto y acusándolo de hacer una "novela" del tema.

Qué esperar de la entrevista

La visita de este lunes tiene un condimento extra: Beto Casella no solo irá como invitado, sino que lo hace ya adentro del canal donde De Brito es figura central. Con la confirmación de su desembarco en América, la entrevista funcionará como una "bienvenida" oficial, aunque habrá que ver si los pases de factura por la "falta de códigos" y las "primicias" quedan en el olvido.